Renesas поглощает Dialog Semiconductor за 4,9 млрд евро

9 февраля 2021 г., 11:36

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Компания Renesas Electronics официально сообщила о намерении приобрести Dialog Semiconductor за 4,9 млрд евро.



В рамках достигнутого соглашения акции Dialog будут выкуплены за 67,50 евро каждая. Финализировать сделку планируется к концу нынешнего года после одобрения соответствующими регулирующими органами.



Dialog была основана в 1985 г. в Лондоне и является поставщиком высокоинтегрированных и энергоэффективных интегральных схем для обработки смешанных сигналов в области Интернета вещей, бытовой электроники и быстрорастущих сегментов автомобильного, а также промышленного рынка. Компания предлагает широкий спектр продуктов, включая решения для управление батареями и питанием, преобразование мощности, драйверы светодиодов, индивидуальные микросхемы смешанных сигналов (ASIC) и автомобильные ИС управления питанием (PMIC), системы беспроводной зарядки и многое другое. Dialog также предлагает широкие и дифференцированные BLE, WiFi и аудиосистемы в виде SoC, которые обеспечивают расширенные возможности подключения для широкого спектра приложений: от умного дома и автоматизации зданий, а также носимых устройств до медицинских систем. Как отмечается, все эти системы дополняют и расширяют портфель Renesas в предоставлении комплексных решений для повышения производительности и эффективности электронных систем.



Стоит также отметить, что Dialog Semiconductor с 2007 г. поставляет полупроводниковые решения для управления питанием компании Apple, в частности они используются iPhone, iPad и Watch.



«Сделка, о которой мы объявили, представляет собой наш следующий важный шаг в реализации плана роста Renesas для достижения существенных стратегических и финансовых выгод», - заявил Хидетоси Шибата (Hidetoshi Shibata), президент и генеральный директор Renesas. «Dialog отличается сильной культурой инноваций и отличными отношениями с клиентами. Компания обслуживает быстрорастущие сегменты, включая Интернет вещей, промышленность и автомобилестроение. Интегрировав в Renesas талантливую команду и опыт Dialog, мы сможем ускорить внедрение инноваций для клиентов и укрепим ценность компании для наших акционеров».



Японская компания ожидает, что сделка с Dialog позволит поднять рост выручки примерно на 200 млн долл. от перекрестных продаж и доступа к быстрорастущим отраслям. Прогнозируется, что экономия затрат за счет повышения операционной эффективности приведет к экономии в размере около 125 млн долл. в год. Но на это потребуется около трех лет.



В 2017 и 2019 годах Renesas приобрела Intersil Corporation и Integrated Device Technology («IDT»), чтобы расширить линейку аналоговых решений и усилить предложения в виде комплектов, сочетающих в себе MCU, SoC и аналоговые продукты. Одновременно с закрытием сделки по приобретению IDT компания начала извлекать выгоду из интеграции, предлагая комплексные решения для клиентов «Analog + Power + Embedded Processing», которые помогают ускорить разработку проектов и вывод продуктов на рынок.

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