Кибер-мошенники эксплуатируют возросшую популярность видеоконференций Zoom

9 февраля 2021 г., 12:15

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Во втором полугодии 2020 г. на 60% относительно первого выросло во всём мире число пользователей, столкнувшихся с вредоносными и нежелательными файлами, в названиях которых использовалось слово zoom, по данным «Лаборатории Касперского». Если с января по июнь их было около 168 тыс., то с июля по декабрь – уже 270 тыс.

В прошлом году в связи с массовым переходом на удалённый режим работы и учёбы выросла популярность сервисов для проведения онлайн-конференций, сейчас она также остаётся стабильно высокой. Так, по данным опроса «Лаборатории Касперского», 70% респондентов в 2020 г. установили одну или несколько таких программ на устройство, которым пользовался ребёнок во время дистанционного обучения, а по данным сервиса HeadHunter, в январе 2021 г. число вакансий, предполагающих работу в удалённом формате, выросло в 2,5 раза в годовом сопоставлении. Не удивительно, что этим пользуются злоумышленники – они всегда стремятся обернуть тренды в свою пользу.

Угрозы, которые распространялись под видом платформы для видеоконференций, в основном представляли собой рекламное и потенциально нежелательное ПО. К последнему типу относят программы, которые устанавливаются на компьютер пользователя без его явного согласия и впоследствии могут мешать нормальной работе ПК.

Чаще всего пользователи могут столкнуться с программами, выдающими себя за популярные сервисы для видеосвязи, на неофициальных ресурсах либо по ссылке в электронном письме с фейковым сообщением о специальном предложении или уведомлением от платформы.

Чтобы обезопасить себя от онлайн-угроз, специалисты рекомендуют:

скачивать программы только из официальных магазинов приложений и на сайтах разработчиков;

не переходить по подозрительным ссылкам из писем, сообщений в социальных сетях и мессенджерах;

использовать разные и надёжные пароли для каждого из аккаунтов. Их не придётся запоминать, если использовать менеджер паролей. Это программа, которая помогает создавать и безопасно хранить уникальные пароли;

использовать на всех устройствах надёжное защитное решение, которое заблокирует троянцев, шифровальщиков и другие угрозы, а также не даст перейти по вредоносной ссылке;

повышать свою цифровую грамотность, на регулярной основе проходить курсы и тренинги по информационной безопасности. Сотрудникам организаций это особенно удобно делать с помощью специализированных платформ.

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