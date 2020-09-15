QNAP выпустила линейку NAS-хранилищ для гибридных облачных сред

15 сентября 2020 г., 17:19

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QNAP Systems, предложила ИТ-отделам предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) новую серию TS-x32PXU монтируемых в стойку NAS, упрощающую развёртывание высокопроизводительных гибридных облачных сред для ускорения цифровой трансформации бизнеса.

Линейка TS-x32PXU Rackmount NAS включает модели с 4, 8 и 12 посадочными местами с возможностью горячей замены для накопителей 3,5 дюйма SATA 6Gbps, оборудованные четырёхъядерным процессором Annapurna Labs AL-324 с тактовой частотой 1,7 ГГц, одним слотом DDR4 UDIMM (до 16 ГБ), двумя портами 10GbE SFP+ и 2.5GbE RJ45, одним PCIe Gen2×2 и четырьмя USB 3.2 Gen 1 (5Gbps).

Прикладной потенциал NAS можно расширять сетевой картой QNAP с портами 10GbE/5GbE/2.5GbE, картой QXP-10G2U3A USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) с дополнительными скоростными портами USB, картой QM2, чтобы добавить M.2 SSD для кэширования или Qtier — для улучшения производительности.

Решения TS-x32PXU масштабируются с помощью модулей расширения QNAP TR RAID, TL JBOD или облачных шлюзов QNAP (HybridMount или VJBOD Cloud) для создания уникальной гибридной облачной структуры. Поддержка HBS упрощает резервное копирование или синхронизацию с локальным/удалённым/облачным хранилищем, а поддержка Boxafe обеспечивает эффективный бэкап бизнес-аккаунтов Google G Suite и Microsoft 365, что позволяет разработать сбалансированную платформу аварийного восстановления.

Данная линейка будет полностью представлена у официальных дистрибуторов QNAP (МУК и ЭЛКО) в начале IV-го квартала. Цены начинаются от 24999 грн и включают 3-х летнюю гарантию, расширяемую до 5 лет.

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