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Мобильный интернет LTE от Vodafone доступен 80% украинцев

15 сентября 2020 г., 16:35

Мобильный интернет LTE от Vodafone доступен 80% украинцев

Оператор связи «Vodafone Украина» в августе расширил свою 4G сеть в 18 областях страны, благодаря чему еще более полумиллиона жителей получили доступ к LTE в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц. В частности, за последний месяц компания обеспечила 4G покрытие еще в 660 населенных пунктах. Таким образом, на сегодня Vodafone обеспечивает 4G покрытием 80% украинцев.

Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях. После запуска 4G абоненты Vodafone могут активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе LTE, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, получить доступ к облачным сервисам, интернету вещей, телемедицине, smart-управлению энергетикой и сельским хозяйством.


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