Protestware як новий інструмент боротьби

21 марта 2022 г., 14:15

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Дослідники відстежують низку проектів Protestware («протестного програмного забезпечення») з відкритим кодом на GitHub, які нещодавно змінили свій код, щоб відображати користувачам повідомлення «Stand with Ukraine» або основні факти про війну в Україні.

Як повідомляється, основні зусилля проводяться через Telegram, але також активно задіються сервіси Google, наприклад, електронній таблиці.

Один з прикладів, популярна бібліотека ES5-ext не оновлювала свій код майже два роки. Але 7 березня проект додав компонент «postinstall.js», який перевіряє, чи прив’язаний комп’ютер користувача до російської інтернет-адреси. Якщо так, код транслює «заклик до миру».

Більш цікавий приклад можна знайти на сторінці GitHub «vue-cli», популярної платформи JavaScript для створення веб-інтерфейсів. 15 березня користувачі виявили, що додано новий компонент, призначений для видалення всіх файлів. Оновлення популярного пакету Vue-Cli намагається стерти файли, якщо користувач має російську або білоруську IP-адресу.

Є також бібліотека коду під назвою «PeaceNotWar», яку підтримує користувач GitHub RIAEvangelist.

«Цей код служить неруйнівним прикладом того, чому важливо контролювати ваші модулі вузла, – написав RIAEvangelist. – Це також служить ненасильницьким протестом проти агресії росії, яка зараз загрожує світу. Цей модуль додасть повідомлення про мир на робочих столах користувачів. Щоб включити цей модуль у свій код, просто запустіть npm i peacenotwar в каталозі вашого коду або корені модуля».

Алекс Холден, українець, який керує фірмою кіберрозвідки Hold Security у Мілуокі, відмічає, що справжні проблеми починаються, коли протестне ПЗ включається в пакети коду, які автоматично завантажуються безліччю програмних продуктів сторонніх розробників. Холден надав, що зараз дуже багато коду, якій обслуговується українськими розробниками ПЗ.

«Українські та неукраїнські розробники модифікують своє загальнодоступне програмне забезпечення, щоб ініціювати шкідливе програмне забезпечення або проукраїнську рекламу під час розгортання на російських комп’ютерах», – відмічає Холден.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист