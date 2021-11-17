Правительство Великобритании будет изучать сделку Nvidia-Arm еще минимум полгода

17 ноября 2021 г., 14:35

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Как сообщает CNBC, правительство Великобритании объявило во вторник о намерении провести полномасштабное расследование поглощения британской Arm компанией Nvidia.



Министр по цифровым технологиям и культуре Надин Доррис (Nadine Dorries) сообщила о второй фазе изучения заявки Nvidia на поглощение Arm за 40 млрд долл. В ходе расследования, которое будет проведено Управлением по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, СMA) в течение следующих 24 недель, планируется дополнительно изучить вопросы, связанные с антимонопольным законодательством и национальной безопасности. Управление заявило, что возникли серьезные опасения по поводу соответствия сделки необходимым нормам после завершения первоначального расследования «фазы I».



Поглощение изучается регулирующими органами по всему миру, и в августе компании заявили, что сделка вряд ли будет завершена у установленному сроку - март 2022 года.



«Мы планируем рассмотреть первоначальную оценку CMA о влиянии сделки на конкуренцию, и мы продолжим работать с правительством Великобритании, чтобы найти ответы на возникшие вопросы. Второй этап процесса позволит нам продемонстрировать, что транзакция поможет ускорить развитие Arm и стимулировать конкуренцию и инновации, в том числе в Великобритании», заявил представитель Nvidia в интервью CNBC:



Критики обеспокоены тем, что слияние может ограничить доступ к «нейтральным» разарботкам Arm и привести к более высоким ценам, сократить выбор и замедлить инновации в полупроводниковой промышленности. Но Nvidia утверждает, что сделка приведет к противоположному эффекту и что Arm только выиграет от полученных инвестиций.



«Эта комбинация имеет огромные преимущества для обеих компаний, наших клиентов и отрасли», заялвлял генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), когда в сентябре 2020 года было объявлено о сделке.



В прошлом месяце Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, начала собственное углубленное расследование сделки, которое также изучается регулирующими органами США и Китая.



«Хотя Arm и Nvidia напрямую не конкурируют, IP британской компании является важным вкладом в продукты, конкурирующие с продуктами Nvidia, например, в центрах обработки данных, автомобилестроении и Интернете вещей», - заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager). «Наш анализ показывает, что приобретение Arm компанией Nvidia может привести к ограничению или ухудшению доступа к интеллектуальной собственности Arm, что окажет негативное воздействие на многие рынки, где используются полупроводники», - добавила она.

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