Определены лидеры роста мирового полупроводникового рынка

17 ноября 2021 г., 15:15

0

Tweet

По прогнозам IС Insights, в нынешнем году продажи мирового полупроводникового рынка вырастут на 23% «YoY» вследствие повышенного спроса на электронику в период пандемии и частичного восстановления мировой экономики. В натуральном выражении мировой рынок увеличится на 20% при росте средних отпускных цен на 3%. Таким образом, ожидаемая позитивная динамика окажется второй крупнейшей за историю развития отрасли — в 2010 г. рынок рекордно вырос на 33% после финансового кризиса 2008-2009 гг.

На фоне повышенного спроса на полупроводники практически все ведущие чипмейкеры выйдут в ощутимый плюс. Лидером роста окажется AMD, которой под силу улучшить результат 2020 г. на 65% благодаря серверным процессорам, а также чипам для потребительских ПК и игровых консолей. Еще одна fabless-компания — MediaTek — нарастит выручку на 60% «YoY» за счет поставок широкой номенклатуры чипов для смартфонов, ТВ, голосовых ассистентов, хромбуков, роутеров Wi-Fi. Тройку наиболее динамично растущих компаний замкнут Nvidia. Рост в пределах 54% будет обеспечен, в том числе, благодаря AI-чипам для суперкомпьютеров и ЦОД. Четвертую позицию (+51% «YoY») возьмет Qualcomm, постепенно расширяющая специализацию за счет изделий для автомобильной промышленности, индустриального оборудования, домашних беспроводных решений. Совместно четыре лидера роста выйдут на общегодовые продажи в размере 85,4 млрд долл., что на 56% больше «год к году».

В Тор-25 по меньшей мере десять компаний отчитается увеличением выручки более чем на 30%, а рост двадцати трех компаний будет описываться двузначным числом. В число аутсайдеров попадут Intel и Sony, чья выручка сократится на 1% и 3% соответственно. Партнеры Intel не смогли поучить необходимого количества процессоров для ноутбуков, что вынудило их переключится на альтернативных поставщиков. В аналогичном ключе развивалась ситуация с Sony, которая, из-за последствий COVID-19 не смогла получить в необходимом объеме чипы для PS5 из Юго-Восточной Азии и в настоящее время ведет переговоры о выпуске процессоров в Японии на мощностях TSMC.

Как правильно выбрать монтажный шкаф для серверной: советы от Schneider Electric