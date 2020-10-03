Пора узнать все детали об устройствах Dyson! 

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Легендарная компания Dyson появилась на рынке пылесосов сравнительно недавно, но уже успела завоевать широкое признание.

Первый пылесос разработчики выпустили в 70-х годах прошлого века, он представлял собой мощное безмешковое устройство для сбора пыли. Сегодня производитель предлагает широкий ряд устройств, которые существенно отличаются ценой, дизайном и характеристиками от стандартных пылесосов. Эти устройства идеально подходят для тех, кто страдает аллергией или тем, у кого дома есть животные.

Предлагаем вашему вниманию ТОП лучших пылесосов Dyson 2020 года.

Dyson Cyclone V11 Torque Drive

Открывает наш рейтинг вертикальный пылесос Дайсон с пылесборником емкостью 0,76 л. Производитель установил в эту модель НЕРА-фильтр, который устраняет до 99,9% частиц пыли. Вес устройства составляет 3,05 кг, поэтому с ним легко перемещаться по квартире из комнаты в комнату или по офису.

Dyson Cyclone V11 эффективно справляется с очисткой ковров и твердых напольных покрытий. Благодаря встроенному цифровому мотору, который вращает щетку до 60 раз в секунду, из ковра удается достать глубоко засевшую грязь. А нити щетки из углеродного волокна задерживают мелкую пыль при обработке полов с твердым покрытием. Кроме того, триггер экономии заряда батареи позволяет продлить время автономной работы, поэтому вы точно успеете завершить генеральную уборку.

Плюсы:

• небольшой вес;

• эффективный НЕРА-фильтр;

• щетка с нитями из углеродного волокна для устранения пыли;

• три режима работы.

Минусы:

• подходит только для сухой уборки;

• высокая цена.

Dyson V10 Motorhead

Среди особенностей Dyson V10 Motorhead – возможность крепления на стену, отсек для хранения насадок, пять степеней фильтрации. В автономном режиме пылесос Dyson способен проработать около часа, а для зарядки потребуется 210 минут. Гаджет всасывает пыль на мощности 151 Вт, позволяя достичь идеальной чистоты в доме, салоне автомобиля или на рабочем месте. Мусор собирается в контейнер емкостью 0,53 л.

Комплектуется прибор щелевой насадкой, благодаря чему удается очистить даже самые труднодоступные места. Дополнительно предусмотрена насадка для чистки мягкой мебели и текстиля. На корпусе устройства Dyson есть ряд индикаторов: включения, перегрева, разряда/заряда аккумулятора. Они помогают лучше «понимать» устройство и настроить с ним контакт.

Плюсы:

• утонченный дизайн;

• неплохая мощность всасывания;

• простота в использовании и уходе;

• в комплекте несколько насадок;

• вес – всего 2,5 кг.

Минусы:

• подходит только для сухой уборки;

• скользкая рукоятка.

Dyson V8 Absolute

Эту модель можно смело назвать самой популярной среди всех представленных на рынке пылесосов Dyson. Ручной пылесос с мощностью всасывания 22-115 Вт позволит эффективно очистить любые покрытия, как ковровые, так и твердые напольные. Пылесос Dyson использует технологию 2 Tier Radial: пятнадцать циклонов, размещенных в два ряда, работают параллельно, усиливая воздушный поток, чтобы быстрее захватывать частицы пыли. Усовершенствованная система гигиенической очистки пылесборника позволяет минимально контактировать с аллергенами.

Для удобства пользования предусмотрен индикатор заряда. Трубка съемная, что позволяет убирать в труднодоступных местах. Разработана уникальная система крепления насадок для надежной и быстрой фиксации. Объем емкости для сбора пыли составляет 0,54 л, вес модели – 2,4 кг.

Плюсы:

• очень маленький вес;

• отличная функциональность;

• работает 40 минут без подзарядки;

• достойные показатели мощности, как для ручной модели.

Минусы:

• слишком завышенная цена для своих характеристик.

Dyson V7 Animal

С помощью этого пылесоса можно не только легко избавиться от пыли, но еще и убрать шерсть животных: котов, собак, хомячков. Одно из главных преимуществ модели – компактные габариты и продуманная конструкция, благодаря чему пылесос Dyson удобно хранить в самом укромном месте. Внешне V7 Animal напоминает швабру, хотя это мощный пылесос для уборки дома, офиса, или, скажем, салона автомобиля. Для уборки сидений авто или пыли с мебели достаточно лишь снять основную трубку. Так устройство превратится в компактного помощника.

Выполнен агрегат из высокопрочного пластика и алюминия, а насадки прошли многочисленные испытания на стойкость при циклическом использовании. Несмотря на компактные размеры, мощность всасывания V7 Animal составляет 100 Вт, чего хватает для качественной очистки ковров, мебели или гладких покрытий. В устройстве также используется технология 2 Tier Radial и новейший фильтр, который улавливает мельчайшие частицы размером 0,3 микрона. Предусмотрен турборежим работы – Max (активируется нажатием специального рычага).

Весь мусор собирается в контейнер объемом 0,54 литра. Инновационная система очистки емкости позволяет не контактировать с собранной пылью. Одним нажатием дно контейнера открывается, а содержимое моментально попадает в мусорное ведро! Время автономной работы – 30 минут, в турборежиме – 6 минут. В комплекте техники Dyson есть 4 насадки, а фирменная система Quick Release позволяет сменить щетку одним простым движением.

Плюсы:

• имеет специальное крепление на стену;

• комплектуется сумкой для хранения;

• маневренный;

• качественная сборка корпуса.

Минусы:

• электрощетка разбрасывает крупный мусор.

Dyson Cyclone V11 Outsize

Еще один ручной безмешковый пылесос с контейнером объемом 0,5 л. Это лучшая вместительность среди всех представленных моделей. Для очистки воздуха используется НЕРА-фильтр, который устраняет до 99,99% частиц пыли. Вес устройства составляет 3,5 кг.

Благодаря встроенному цифровому мотору, который вращает щетку до 60 раз в секунду, гарантирована эффективная очистка ковров и других напольных покрытий. Dyson Cyclone V11 Outsize способен «просочиться» сквозь жесткие нейлоновые щетинки в ковре и позволяет избавиться от накопившейся там грязи. А нити из углеродного волокна задерживают мелкую пыль на твердых полах.

Пылесос Dyson ведет интеллектуальные отчеты в режиме реального времени. Мониторинг производительности системы осуществляется 8 000 раз в секунду, а затем отчеты в режиме реального времени отображаются на ЖК-экране. Еще одна отличительная черта модели — встроенная док-станция. Вакуум Dyson V11 опускается в настенную док-станцию, чтобы заряжать ее и хранить насадки.

Преимущества:

• встроенная док-станция для удобства зарядки и хранения насадок;

• интеллектуальные отчеты о работе;

• производительный цифровой мотор;

• эффективный НЕРА-фильтр.

Недостатки:

• немного грубоватый дизайн.

Dyson Cyclone V10 Absolute (Copper/Nickel)

Эта модель гарантирует эффективную очистку ковров от въевшейся грязи и удаление шерсти домашних животных. Пылесос представлен в 2019 году, но не теряет своей актуальности до сих пор. Для фильтрации воздуха предусмотрен фильтр тонкой очистки, он задерживает всю мельчайшую пыль и аллергены. При желании можете использовать Cyclone V10 Absolute для очистки мягкой мебели и автомобиля, превратив прибор в ручного помощника.

Пылесос Dyson всасывает пыль на мощности 151 Вт, при этом уровень издаваемого шума составляет 87 дБ. За автономность отвечает Li-Ion, емкостью 2 600 мАч, благодаря которому V10 Absolute работает до 60 минут без подзарядки. Для восстановления 100-процентного заряда потребуется 210 минут. При весе 2,68 кг размеры устройства составили 25.60×126.60×25 см. В комплекте имеются щелевая насадка, насадка-щетка для пыли, электротурбощетка.

Плюсы:

• эффективно устраняет пыль благодаря НЕРА-фильтру;

• использует циклонную систему фильтрации;

• работает час без подзарядки;

• отличный комплект насадок.

Минусы:

• не предусмотрена возможность изменения размера трубки.

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