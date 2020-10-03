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Пора узнать все детали об устройствах Dyson! 

Автор – КО, 2 октября
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Легендарная компания Dyson появилась на рынке пылесосов сравнительно недавно, но уже успела завоевать широкое признание.

Пора узнать все детали об устройствах Dyson!

Первый пылесос разработчики выпустили в 70-х годах прошлого века, он представлял собой мощное безмешковое устройство для сбора пыли. Сегодня производитель предлагает широкий ряд устройств, которые существенно отличаются ценой, дизайном и характеристиками от стандартных пылесосов. Эти устройства идеально подходят для тех, кто страдает аллергией или тем, у кого дома есть животные.

Предлагаем вашему вниманию ТОП лучших пылесосов Dyson 2020 года.

Dyson Cyclone V11 Torque Drive

Пора узнать все детали об устройствах Dyson!

Открывает наш рейтинг вертикальный пылесос Дайсон с пылесборником емкостью 0,76 л. Производитель установил в эту модель НЕРА-фильтр, который устраняет до 99,9% частиц пыли. Вес устройства составляет 3,05 кг, поэтому с ним легко перемещаться по квартире из комнаты в комнату или по офису.

Dyson Cyclone V11 эффективно справляется с очисткой ковров и твердых напольных покрытий. Благодаря встроенному цифровому мотору, который вращает щетку до 60 раз в секунду, из ковра удается достать глубоко засевшую грязь. А нити щетки из углеродного волокна задерживают мелкую пыль при обработке полов с твердым покрытием. Кроме того, триггер экономии заряда батареи позволяет продлить время автономной работы, поэтому вы точно успеете завершить генеральную уборку.

Плюсы:
    • небольшой вес;
    • эффективный НЕРА-фильтр;
    • щетка с нитями из углеродного волокна для устранения пыли;
    • три режима работы.
Минусы:
    • подходит только для сухой уборки;
    • высокая цена.

 

Dyson V10 Motorhead

 

Пора узнать все детали об устройствах Dyson!

Среди особенностей Dyson V10 Motorhead – возможность крепления на стену, отсек для хранения насадок, пять степеней фильтрации. В автономном режиме пылесос Dyson способен проработать около часа, а для зарядки потребуется 210 минут. Гаджет всасывает пыль на мощности 151 Вт, позволяя достичь идеальной чистоты в доме, салоне автомобиля или на рабочем месте. Мусор собирается в контейнер емкостью 0,53 л.

Комплектуется прибор щелевой насадкой, благодаря чему удается очистить даже самые труднодоступные места. Дополнительно предусмотрена насадка для чистки мягкой мебели и текстиля. На корпусе устройства Dyson есть ряд индикаторов: включения, перегрева, разряда/заряда аккумулятора. Они помогают лучше «понимать» устройство и настроить с ним контакт.

Плюсы:
    • утонченный дизайн;
    • неплохая мощность всасывания;
    • простота в использовании и уходе;
    • в комплекте несколько насадок;
    • вес – всего 2,5 кг.
Минусы:
    • подходит только для сухой уборки;
    • скользкая рукоятка.

 

Dyson V8 Absolute

 

Пора узнать все детали об устройствах Dyson!

Эту модель можно смело назвать самой популярной среди всех представленных на рынке пылесосов Dyson. Ручной пылесос с мощностью всасывания 22-115 Вт позволит эффективно очистить любые покрытия, как ковровые, так и твердые напольные. Пылесос Dyson использует технологию 2 Tier Radial: пятнадцать циклонов, размещенных в два ряда, работают параллельно, усиливая воздушный поток, чтобы быстрее захватывать частицы пыли. Усовершенствованная система гигиенической очистки пылесборника позволяет минимально контактировать с аллергенами.

Для удобства пользования предусмотрен индикатор заряда. Трубка съемная, что позволяет убирать в труднодоступных местах. Разработана уникальная система крепления насадок для надежной и быстрой фиксации. Объем емкости для сбора пыли составляет 0,54 л, вес модели – 2,4 кг.

Плюсы:
    • очень маленький вес;
    • отличная функциональность;
    • работает 40 минут без подзарядки;
    • достойные показатели мощности, как для ручной модели.
Минусы:
    • слишком завышенная цена для своих характеристик.

 

Dyson V7 Animal

 

Пора узнать все детали об устройствах Dyson!

С помощью этого пылесоса можно не только легко избавиться от пыли, но еще и убрать шерсть животных: котов, собак, хомячков. Одно из главных преимуществ модели – компактные габариты и продуманная конструкция, благодаря чему пылесос Dyson удобно хранить в самом укромном месте. Внешне V7 Animal напоминает швабру, хотя это мощный пылесос для уборки дома, офиса, или, скажем, салона автомобиля. Для уборки сидений авто или пыли с мебели достаточно лишь снять основную трубку. Так устройство превратится в компактного помощника.

Выполнен агрегат из высокопрочного пластика и алюминия, а насадки прошли многочисленные испытания на стойкость при циклическом использовании. Несмотря на компактные размеры, мощность всасывания V7 Animal составляет 100 Вт, чего хватает для качественной очистки ковров, мебели или гладких покрытий. В устройстве также используется технология 2 Tier Radial и новейший фильтр, который улавливает мельчайшие частицы размером 0,3 микрона. Предусмотрен турборежим работы – Max (активируется нажатием специального рычага).

Весь мусор собирается в контейнер объемом 0,54 литра. Инновационная система очистки емкости позволяет не контактировать с собранной пылью. Одним нажатием дно контейнера открывается, а содержимое моментально попадает в мусорное ведро! Время автономной работы – 30 минут, в турборежиме – 6 минут. В комплекте техники Dyson есть 4 насадки, а фирменная система Quick Release позволяет сменить щетку одним простым движением.

Плюсы:
    • имеет специальное крепление на стену;
    • комплектуется сумкой для хранения;
    • маневренный;
    • качественная сборка корпуса.
Минусы:
    • электрощетка разбрасывает крупный мусор.

 

Dyson Cyclone V11 Outsize

 

Пора узнать все детали об устройствах Dyson!

Еще один ручной безмешковый пылесос с контейнером объемом 0,5 л. Это лучшая вместительность среди всех представленных моделей. Для очистки воздуха используется НЕРА-фильтр, который устраняет до 99,99% частиц пыли. Вес устройства составляет 3,5 кг.

Благодаря встроенному цифровому мотору, который вращает щетку до 60 раз в секунду, гарантирована эффективная очистка ковров и других напольных покрытий. Dyson Cyclone V11 Outsize способен «просочиться» сквозь жесткие нейлоновые щетинки в ковре и позволяет избавиться от накопившейся там грязи. А нити из углеродного волокна задерживают мелкую пыль на твердых полах.

Пылесос Dyson ведет интеллектуальные отчеты в режиме реального времени. Мониторинг производительности системы осуществляется 8 000 раз в секунду, а затем отчеты в режиме реального времени отображаются на ЖК-экране. Еще одна отличительная черта модели — встроенная док-станция. Вакуум Dyson V11 опускается в настенную док-станцию, чтобы заряжать ее и хранить насадки.

Преимущества:
    • встроенная док-станция для удобства зарядки и хранения насадок;
    • интеллектуальные отчеты о работе;
    • производительный цифровой мотор;
    • эффективный НЕРА-фильтр.
Недостатки:
    • немного грубоватый дизайн.

 

Dyson Cyclone V10 Absolute (Copper/Nickel)

 

Пора узнать все детали об устройствах Dyson!

Эта модель гарантирует эффективную очистку ковров от въевшейся грязи и удаление шерсти домашних животных. Пылесос представлен в 2019 году, но не теряет своей актуальности до сих пор. Для фильтрации воздуха предусмотрен фильтр тонкой очистки, он задерживает всю мельчайшую пыль и аллергены. При желании можете использовать Cyclone V10 Absolute для очистки мягкой мебели и автомобиля, превратив прибор в ручного помощника.

Пылесос Dyson всасывает пыль на мощности 151 Вт, при этом уровень издаваемого шума составляет 87 дБ. За автономность отвечает Li-Ion, емкостью 2 600 мАч, благодаря которому V10 Absolute работает до 60 минут без подзарядки. Для восстановления 100-процентного заряда потребуется 210 минут. При весе 2,68 кг размеры устройства составили 25.60×126.60×25 см. В комплекте имеются щелевая насадка, насадка-щетка для пыли, электротурбощетка.

Плюсы:
    • эффективно устраняет пыль благодаря НЕРА-фильтру;
    • использует циклонную систему фильтрации;
    • работает час без подзарядки;
    • отличный комплект насадок.
Минусы:
    • не предусмотрена возможность изменения размера трубки.

Не мучайте ни себя, ни ковровые покрытия. Просто купите качественный пылесос Dyson на сайте интернет-магазина y.ua, и порядок в доме гарантирован. К тому же с таким легким и стильным помощником намного приятнее проводить уборку, чем с огромным пылесосом, который тяжело перемещать из комнаты в комнату. А благодаря компактным размерам вы сможете хранить пылесос Dyson хоть в антресоле. Заказывайте понравившуюся модель на сайте y.ua. Доставка осуществляется по всей Украине.

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