OnPrem or not OnPrem управління мережевою інфраструктурою 

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В 2000-х роках майже всі дивилися кіно на комп’ютері, але для цього спочатку треба було скачати фільм (жодним чином не порушуючи авторські права, звісно). І причина тоді була простою – швидкість інтернету була наче достатня, але не стабільна, і щоб дивитись кіно без проблем, його скачували. І це була тенденція того часу – все було, так би мовити, OnPrem. Зараз же весь контент вже давно мігрував у хмару: особисті фото, документи, фільми тощо - навіть телефон з мінімальним сховищем вже не проблема, бо можна докупити обсяг у хмарі.

Причини вагань бізнесу щодо хмарних рішень

Якщо в особисте життя хмара прийшла непомітно та без спротиву, то бізнес не поспішав переміщувати свої додатки та ресурси у хмару. Власне я бачу кілька основних причин такої ситуації.

1. Страх щодо безпеки даних. Власники підприємств відчували певний страх щодо зберігання чутливої комерційної інформації на носіях, до яких вони не мають фізичного доступу. Це потенційно може призвести до її компрометації (розголошення та отримання доступу третім особам) та порушення цілісності (втрачання, пошкодження).

2. Інертність у питаннях інвестицій. Бізнес був інертним та залишався вірним старим методам. Інвестиції в ІТ-інфраструктуру здійснювались за залишковим принципом – як то кажуть, навіщо міняти те, що працює, навіть якщо це схоже на автівку, де всі чотири колеса різні…

Хмарні технології та зміна підходу до управління мережею

Проте інформаційні технології залишаються інструментом розв'язання важливих завдань бізнесу, і нещодавня пандемія тільки підсилила їхнє значення. Організація віддаленої роботи змусила інакше ставитись до хмарних рішень, а інколи міграція в хмару була єдиним рішенням. Гнучкість, мобільність і швидкість розгортання допомогли бізнесу вижити у кризові часи і зараз відіграють неабияку роль в успіху компаній.

Виробники мережевого обладнання теж оцінили потенціал хмарних рішень, особливо стосовно систем моніторингу та керування мережами. Враховуючи позитивний досвід компаній з перенесення своїх сервісів у хмару, замовники все частіше почали проявляти зацікавленість до можливостей організації мережевої інфраструктури за хмарним або гібридним сценаріями. Для виробників це стало тригером подальшого розвитку та акцентування на перевагах саме хмарних рішень. В результаті хмарні рішення стали невіддільною частиною мінливого ландшафту управління мережевою інфраструктурою.

Однак навіть зараз не всі компанії готові переходити на хмарні рішення через особливості бізнесу, політики та вимоги безпеки або просто через брак досвіду і знань про можливості хмарних технологій.

Різні сценарії побудови мережевої інфраструктури та питання ліцензування

Виробники мережевих рішень намагаються задовольнити потреби всіх замовників, тому пропонують різні платформи з підтримкою різних сценаріїв побудови мережевої інфраструктури: локальні, хмарні та гібридні.

Звичайно, кожен сценарій має свої недоліки та переваги: чи то хмарна, чи то локальна інфраструктура. З одного боку, це швидкість розгортання та масштабування, відсутність потреби підтримувати власну інфраструктуру. З іншого ж боку, для багатьох є критичним той факт, що частина даних буде «ходити» через хмарні ресурси, до яких компанія не має доступу, до того ж функціонал OnPrem рішень більш широкий.

І що важливо, обираючи один чи інший сценарій, швидко переходити від одного до іншого не вийде, бо для кожного рішення потрібні свої окремі ліцензії, які потребують додаткових фінансових вкладень.

Питання ліцензування вимагає одразу ухвалювати рішення, яку інфраструктуру розвивати, і це накладає певні обмеження.

Уніфіковане рішення для управління мережею від Extreme Networks

На цьому тлі якісно вирізняється вендор Extreme Networks, який розвиває уніфіковану мережеву платформу, що охоплює не тільки універсальні комутатори та точки доступу, але й ліцензії на хмарну та локальну систему керування мережею. Тобто вендор пропонує своїм клієнтам один тип ліцензії, який підходить і для OnPremise, і для Cloud-версії системи управління мережевою інфраструктурою – ExtremeCloud™ IQ.

Такий підхід дозволяє дуже гнучко будувати та масштабувати мережу і значно спрощує її планування, бо перехід від хмарної версії ExtremeCloud™ IQ до OnPrem-версії ExtremeCloud™ IQ Site Engine не потребує додаткових інвестицій і є дійсно унікальною особливістю Extreme Networks. Ба більше, як для точок, так і для комутаторів потрібна однакова ліцензія, що дуже спрощує розрахунок ліцензій та унеможливлює механічні помилки.

Тепер питання On-Prem or not On-Prem вже не стоїть гостро, бо Extreme Networks дозволяє за потреби переходити від одного рішення до іншого, уникаючи додаткових витрат.

Дізнайтеся більше про особливості системи управління мережею ExtremeCloud IQ, яка дозволяє керувати провідною, бездротовою та розподіленою мережею, на сайті дистриб’ютора BAKOTECH.

Матеріал підготував Дмитро Козлов, Business Development Manager, BAKOTECH

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