Новые средства хранения информации для квантовых технологий?

14 августа 2021 г., 18:05

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Квантовая информация может быть причиной следующей технологической революции. По аналогии с битом в классических вычислениях кубит является основным элементом квантовых вычислений. Однако демонстрация существования этого устройства хранения информации и его использование остается сложной и, следовательно, ограниченной.

В исследовании, опубликованном 3 августа 2021 года в Physical Review X, международная исследовательская группа, состоящая из ученых CNRS Фабио Пистолези (Fabio Pistolesi) и двух иностранных исследователей, использовала теоретические расчеты, чтобы показать, что можно реализовать новый тип кубита, в котором информация хранится в колебаниях амплитуды углеродной нанотрубки. Эти нанотрубки могут совершать большое количество колебаний без затухания, что показывает их низкий уровень взаимодействия с окружающей средой и делает их отличными потенциальными кубитами. Это свойство позволит повысить надежность квантовых вычислений.

Тем не менее сохраняется проблема с чтением и записью информации, хранящейся на первых двух энергетических уровнях этих осцилляторов. Ученые успешно доказали, что эту информацию можно прочитать, используя связь между электронами и изгибной модой этих нанотрубок.

Это изменяет расстояние между первыми уровнями энергии в достаточной степени, чтобы сделать их доступными независимо от других уровней, тем самым позволяя читать информацию, которую они содержат. Эти многообещающие теоретические предсказания еще не подтверждены экспериментально.

Изображение изгибной моды нанотрубки, представленной здесь бирюзово-синим цветом, и положения электронов в трубке красным и коричневым цветом

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