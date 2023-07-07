Нове рішення Ribbon спрощує підтримку інтеграції з Zoom Phone

7 июля 2023 г., 12:25

0

Tweet

Компанія NWU, офіційний дистриб'ютор Ribbon Communications в Україні, повідомила, що нове розширення лінійки Ribbon Connect спрощує та прискорює підтримку постачальниками послуг рішень Zoom Phone класу BYOC (Bring Your Own Carrier).

Нагадаємо, Ribbon Communications - глобальний постачальник технологій зв'язку реального часу та оптичних мережевих IP-рішень для постачальників послуг, підприємств та операторів критичної інфраструктури.

Анонсоване SaaS-рішення Ribbon Connect for Zoom дозволяє постачальникам послуг швидко надавати телекомунікаційні послуги для розгортання телефонів Zoom по всьому світу через Provider Exchange Zoom Phone.

Ribbon, як партнер-акселератор Provider Exchange, пропонує рішення, яке надає готові послуги інтеграції, шляхи підключення та робочі процеси для інтеграції до Zoom Phone Provider Exchange. Постачальники послуг можуть скоротити час виходу на ринок для інтеграції з Zoom Phone, знизивши навантаження на свою ІТ-команду. Своєю чергою, веб-інтерфейс Zoom Phone Provider Exchange дозволяє клієнтам швидко шукати та вибирати сертифікованого оператора зв'язку у своєму регіоні.

«Ми створили Zoom Phone Provider Exchange, щоб надати нашим партнерам-постачальникам послуг простіший спосіб запропонувати телекомунікаційні послуги клієнтам Zoom Phone. Досвід Ribbon у наборах інструментів для інтеграції та автоматизації прискорить участь постачальників послуг у Zoom Phone Provider Exchange і, своєю чергою, надасть нашим кінцевим клієнтам свободу вибору ідеального телекомунікаційного постачальника для їхніх потреб у підключенні до телефонної мережі загального користування (PSTN)», - наголосив Джейсон Гілліган (Jason Gilligan), менеджер з розвитку бізнесу Zoom Phone.

Портфель рішень Ribbon Connect, що побудований на основі елементів операторського класу Ribbon і розгорнутий в найбільших мережах світу, дозволяє постачальникам послуг швидко відстежуватисвою інтеграцію з різними хмарними постачальниками UC, використовуючи попередньо зібрані інтеграції API Ribbon, автоматизацію продажів, спрощене підключення, та засоби адміністрування на основі порталу. Широта та глибина інтеграції Ribbon допомагає операторам спростити індивідуальні процеси продажу, надання та виставлення рахунків, необхідні для багатьох хмарних служб UC. Як наголошується, архітектура Ribbon Connect повністю доповнює великий портфель Ribbon SBC із сертифікацією Zoom та можливостями запобігання голосовим загрозам (Voice Threat Prevention).

«Ribbon Connect for Zoom дозволяє постачальникам послуг взаємодіяти з клієнтами Zoom Phone за тижні, а не за місяці. Це елегантне рішення, створене для пом’якшення поширених проблем з інтеграцією ІТ та білінгу, та доповнене інструментами для підтримки продажів, забезпечує нові джерела доходу для постачальників послуг, дозволяючи їм пропонувати телекомунікаційні послуги для широкого спектра платформ UC», - сказав Sam Bucci (Сем Буччі), виконавчий віцепрезидент і головний операційний директор Ribbon.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys