Сервіс-конкурент Twitter від Цукерберга за першу добу зібрав більше 30 млн підписників

7 июля 2023 г., 11:25

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Всього через шістнадцять годин після запуску текстова соціальна мережа Threads від Meta вже перевищила позначку в 30 мільйонів підписників, заявив у четвер генеральний директор компанії Марк Цукерберг. Станом на ранок четверга вона також була найпопулярнішим безкоштовним додатком в App Store від Apple.

Новий сервіс є відповіддю Meta на ситуацію з Twitter, який втрачає частину своїх користувачів і рекламодавців після того, як мільярдер Ілон Маск придбав цю соціальну мережу. У суботу Twitter почав обмежувати кількість постів, які користувачі можуть читати в день, щоб вирішити проблему «екстремальних рівнів вилучення даних», що лише ще більше розчарувало користувачів.

За останні місяці почали динамічно розвиватися альтернативні сервіси до Twitter, включаючи децентралізовані системи для обміну повідомленнями Mastodon і Bluesky (який підтримує співзасновник Twitter Джек Дорсі). Але жодна з цих платформ ще не змогла зрівнятися з Твіттером за кількістю користувачів і популярністю.

Threads може бути легше залучити користувачів. Вона побудована на базі Instagram і автоматично прив’язується до облікового запису користувача в додатку для обміну фотографіями. Спочатку користувачі могли отримати доступ до сервісу лише через обхідний шлях у додатку Instagram. Але з четверга додаток доступний для завантаження в App Store від Apple, і користуватися ним можна безкоштовно.

Щоб користуватися Threads необхідно мати обліковий запис в Instagram.

Threads дає можливість автоматично підписатися на всі акаунти, на які користувач підписан в Instagram, або лише на деякі з них.

Мета позиціонує Threads як «додаток для текстових розмов в Instagram». І багато в чому дуже схожий на Twitter.

Користувачі в основному публікують текстові повідомлення, або «нитки», які обмежені до 500 символів кожне. Можна позначати конкретних користувачів у темі, використовуючи символ @ перед іменем. Також можна обмежити кількість відповідей у своїй темі лише своїми підписниками або людьми, яких вони позначили в дописі. Є можливість додавати до теми фото або відео.

Теми Threads з’являються у стрічці, що прокручується, де користувачі можуть вподобати, відповісти, репостити або процитувати теми інших користувачів.

Threads може виглядати дуже схоже на свого конкурента, але йому бракує деяких важливих функцій. Найбільш кричущим упущенням є прямий обмін повідомленнями, або DM. Особисті приватні повідомлення один на один є відмінною рисою майже всіх інших великих соціальних мереж, включаючи Twitter і власні Instagram та Facebook компанії Meta. Threads не запускався з прямими повідомленнями, що може стати проблемою для журналістів, які часто отримують повідомлення від потенційних джерел, або для брендів, які можуть запропонувати клієнтам обслуговування за допомогою повідомлень у соціальних мережах.

У стрічці Threads відображаються дописи від усіх користувачів, а не лише тих, на кого ви підписані. Може бути важко знайти контент, опублікований користувачами або брендами, за якими ви стежите, і наразі немає можливості змінити спосіб завантаження стрічки.

Як і в Instagram, Threads не відображає дописи в хронологічному порядку. Очевидно, контент алгоритмічно ранжується і показується користувачам незалежно від того, коли він був опублікований.

Також у Threads поки що немає платної реклами. Проте багато брендів вже приєдналися до нього. Керівник Instagram Адам Моссері (Adam Mosseri), який керує запуском нового додатку, сказав виданню Verge, що реклама стане «проблемою шампанського», якщо Threads вдасться масштабувати.

У Threads також відсутня можливість додавати хештеги до постів. Хештеги - це основна функція Twitter, яка дозволяє користувачам легко знаходити пости за певною темою, а також переглядати трендовий контент в одному місці. Аналогічно, Threads не має функції, яка дозволяє користувачам шукати певний текст або фрази.

Ще одна ключова відмінність полягає в тому, що Threads не має десктопного веб-сайту - доступ до сервісу лише через додатки для iOS або Android.

Існує також один суттєвий мінус у тому, що Threads пов’язаний з Instagram. Наразі Meta стверджує, що немає можливості видалити свій акаунт у Threads, не видаливши при цьому свій акаунт в Instagram.

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