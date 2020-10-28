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Новая версия Zabbix получила поддержку IoT и синтетического мониторинга

28 октября 2020 г., 16:35
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Новая версия Zabbix получила поддержку IoT и синтетического мониторинга

Решение для мониторинга Zabbix предоставляет ряд готовых интеграций с системами обмена сообщениями, тикетинга и оповещения. Новый релиз расширяет список поддерживаемых сервисов и приложений. Установка Zabbix в один клик доступна на облачных платформах Azure, AWS, Google Cloud, IBM/RedHat Cloud, Oracle, Yandex и Digital Ocean.

Zabbix 5.2 поставляется с более чем тридцатью пятью новыми и усовершенствованными функциями.

Синтетический мониторинг позволяет гибкий сбор метрик и проверку доступности, используя определяемые пользователем сценарии. Он также обеспечивает комплексное взаимодействие с различными поставщиками HTTP API, включая облачные API.

Умная аналитика. Эта функциональность позволяет Zabbix генерировать умные оповещения, используя эффективный анализ данных и обнаружение аномалий. Данная возможность имеет огромную ценность для бизнеса, так как позволяет анализировать и информировать пользователей о долгосрочных вариациях ключевых ИТ-метрик, а также типичных KPI.

Внешнее хранилище. Zabbix внедряет интеграцию с HashiCorp Vault для безопасного хранения конфиденциальной информации, такой как пароли, ключи, токены для доступа в внешним API и т.д.

Детализированное распределение ролей. Эта функция – большой шаг на пути к более удобной, безопасной и управляемой платформе мониторинга для больших распределённых команд и клиентов. Новая возможность дает множество улучшений для многопользовательской среды и позволяет иметь более точный контроль над доступом к API, элементам пользовательского интерфейса и действиям пользователей из разных групп.

Поддержка протоколов IoT. Теперь Zabbix нативно поддерживает наиболее распространенные протоколы для мониторинга датчиков IoT и промышленного оборудования.

Балансировка нагрузки для UI и API. Теперь Zabbix UI и API могут использоваться в сценариях балансировки нагрузки и горизонтального масштабирования производительности. Данные фронтенда теперь могут быть развернуты как физические или виртуальные машины, контейнеры в кластерах Kubernetes или облачных платформах.

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