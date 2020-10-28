SAP HANA Enterprise Cloud будет поставляться «как услуга», благодаря HPE GreenLake

28 октября 2020 г., 16:05

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Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о планах заключить партнерство с SAP, чтобы предоставлять SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake в качестве полностью управляемого сервиса в среде по выбору заказчика – на границе сети, в собственном ЦОДе или в рамках колокации. Это позволит заказчикам сохранять ландшафт SAP и данные в локальной инфраструктуре, пользуясь при этом преимуществами гибкой и стабильной работы в облаке по подписке благодаря решениям SAP на базе HPE GreenLake.

Согласно исследованию IDC, компании утверждают, что 70% приложений остаются за пределами публичного облака. Это обусловлено несколькими факторами, среди которых сложная архитектура приложений, локализация и суверенитет данных, потенциальные проблемы обеспечения безопасности и соблюдения норм, а также непредсказуемая и высокая стоимость публичного облака. В частности, на фоне дороговизны ввода и вывода данных заказчики могут переплачивать за хранение данных в публичном облаке в более чем 2,5 раза, согласно 451 Research.

Благодаря HPE GreenLake, SAP сможет обеспечивать для заказчиков стабильную и автоматизированную работу в облаке посредством SAP HANA Enterprise Cloud по подписке в рамках гибкой модели «как услуга». Надежные облачные сервисы и инструменты анализа соответствия нормам HPE GreenLake позволят SAP предоставлять специализированные услуги по эксплуатации и управлению приложениями в локальной инфраструктуре, в среде по выбору заказчика.

Данное партнерство станет продолжением давних многолетних отношений HPE и SAP. Кроме того, SAP выбрала HPE в качестве партнера из-за глобального присутствия компании и доверия к ее признанному бренду среди их общих заказчиков.

Новая версия SAP HANA Enterprise Cloud будет обладать оптимизированной архитектурой на базе надежной высокопроизводительной инфраструктуры. Она будет включать в себя вычислительные и сетевые технологии и технологии хранения, сертифицированные и предварительно настроенные для ПО SAP.

Благодаря облачным сервисам HPE GreenLake, SAP сможет предоставлять решение в полном объеме. Чтобы соответствовать существенным требованиям заказчиков SAP в отношении рабочих нагрузок, HPE GreenLake прошла проверки по контрольным показателям SAP. Поставка, установка и управление инфраструктурой будет осуществляться HPE. SAP будет дополнять решение и, используя свою экспертизу, выполнять эксплуатацию комплексного частного облака от операционной системы базы данных SAP HANA и до каталога приложений SAP HANA Enterprise Cloud, включая SAP S/4HANA и SAP BW/4HANA. SAP HANA Enterprise Cloud будет поставляться SAP как реализуемое «под ключ» облачное решение по подписке в рамках модели «как услуга».

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