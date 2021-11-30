SoftServe створює основу для розширення штату у Вінниці, Хмельницькому, Ужгороді та Одесі

30 ноября 2021 г., 13:35

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Компанія SoftServe розширює свою географію та відкриває офісні простори одразу у чотирьох містах України – Вінниці, Хмельницькому, Ужгороді та Одесі. Нею зможуть користуватися понад 250 фахівців, які вже працюють у цих регіонах, та інші співробітники за потреби.

Наразі вже повноцінно функціонує коворкінг у Вінниці, де зараз працюють близько 50 спеціалістів компанії. Наступною стане Одеса, де фахівці зможуть попрацювати разом вже з 1-го грудня. 17-го грудня планується відкрити простір в Ужгороді та у січні – в Хмельницькому, у якому зараз триває етап облаштування та підключення до корпоративних мереж. На пошук цих локацій знадобилося в середньому 3-5 місяців, через зменшення пропозицій на ринку нерухомості за час коронакризи та масовий перехід в онлайн.

«Активно готуватися до відкриття нових офісних просторів ми почали влітку. Зі збільшенням кількості ремоут-фахівців, ми все частіше отримували запити на місце, де спеціалісти могли б попрацювати разом та поспілкуватися нарешті вживу. Тому почали розвивати власну офісну інфраструктуру. Вона також важлива для підтримання рівня залученості, подальшого розвитку компанії в регіонах та сприяння локальним ІТ-спільнотам», – коментує Анастасія Фролова, Talent Operations DC Director, SoftServe

Ці чотири офісні простори розраховані сумарно на 100 робочих місць, які функціонуватимуть у режимі коворкінгу, оскільки компанія відкриває їх під час пандемії. Це означає, що фахівець не має закріпленого місця, тому може забронювати собі його на певний день. При цьому компанія планує продовжувати гібридний формат роботи. У його межах фахівці самостійно обирають, як їм зручніше працювати – з дому чи офісу і балансують між ними.

Наступного року SoftServe планує вирости в Одесі, Ужгороді, Хмельницькому та Вінниці сумарно ще на 350 спеціалістів. Компанія розпочала програму залучення ІТ-фахівців у нових для себе локаціях на початку року і найняла майже 500 ремоут-спеціалістів. Зараз SoftServe об’єднує понад 10 тисяч фахівців по всій Україні, зокрема, вже пона 50 в Тернополі, Запоріжжі, Луцьку, Херсоні та Миколаєві, 500 в Чернівцях.

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