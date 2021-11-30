 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 46 (1290)

21.11 - 28.11

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

EonStor DS U.2 обеспечит пропускную способность 1000 тыс. IOPS и 11 Гбит/с

30 ноября 2021 г., 15:16
0 
 
EonStor DS U.2 обеспечит пропускную способность 1000 тыс. IOPS и 11 Гбит/с

Компания Infortrend представила решение U.2 NVMe SSD, нацеленное на увеличение IOPS, сокращения задержки и более быстрого ввода-вывода оперативных запросов в высокопроизводительных приложениях, таких как базы данных и виртуализация.

Высокодоступное SAN-хранилище EonStor DS 4000U поддерживает экономичные твердотельные накопители U.2, обеспечивающие пропускную способность 1000 тыс. IOPS и 11 Гбит/с (увеличение производительности на 90% по сравнению с предыдущей моделью). Благодаря высокой производительности и значительному сокращению времени задержки оно способно быстро обрабатывать многочисленные запросы на ввод-вывод виртуальных машин и запросы из баз данных. В гибридной конфигурации функция автоматического преобразования автоматически распределяет данные по уровням с высокой производительностью или большим объемом для повышения эффективности хранения.

Важно, что DS гарантирует бесперебойное функционирование с комплексной защитой данных: в то время как несколько уровней RAID предотвращают потерю данных из-за повреждения драйверов, моментальные снимки и функции дистанционной репликации обеспечивают локальное и дистанционное резервное копирование данных, а суперконденсатор гарантирует, что данные не будут потеряны при отключении системы. Для виртуализированных сред EonStor DS был сертифицирован в качестве VMware Ready, для поддержки растущего спроса на ИТ-ресурсы в компаниях. Кроме того, DS оснащается технологией оптимизации, позволяющей продлить срок службы твердотельных накопителей, улучшить защиту данных и упростить управление твердотельными накопителями.

"Когда речь заходит о таких критически важных приложениях SAN, как базы данных и виртуализация, предприятия в значительной степени полагаются на устройства хранения, а EonStor DS 4000U с поддержкой твердотельных накопителей U.2 обеспечивает низкую задержку и невероятно высокие уровни IOPS для быстрого ввода-вывода данных рабочих нагрузок", - заявил старший директор по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

Захист від кібератак у новому віртуальному світі

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  