EonStor DS U.2 обеспечит пропускную способность 1000 тыс. IOPS и 11 Гбит/с

30 ноября 2021 г., 15:16

0

Tweet

Компания Infortrend представила решение U.2 NVMe SSD, нацеленное на увеличение IOPS, сокращения задержки и более быстрого ввода-вывода оперативных запросов в высокопроизводительных приложениях, таких как базы данных и виртуализация.



Высокодоступное SAN-хранилище EonStor DS 4000U поддерживает экономичные твердотельные накопители U.2, обеспечивающие пропускную способность 1000 тыс. IOPS и 11 Гбит/с (увеличение производительности на 90% по сравнению с предыдущей моделью). Благодаря высокой производительности и значительному сокращению времени задержки оно способно быстро обрабатывать многочисленные запросы на ввод-вывод виртуальных машин и запросы из баз данных. В гибридной конфигурации функция автоматического преобразования автоматически распределяет данные по уровням с высокой производительностью или большим объемом для повышения эффективности хранения.



Важно, что DS гарантирует бесперебойное функционирование с комплексной защитой данных: в то время как несколько уровней RAID предотвращают потерю данных из-за повреждения драйверов, моментальные снимки и функции дистанционной репликации обеспечивают локальное и дистанционное резервное копирование данных, а суперконденсатор гарантирует, что данные не будут потеряны при отключении системы. Для виртуализированных сред EonStor DS был сертифицирован в качестве VMware Ready, для поддержки растущего спроса на ИТ-ресурсы в компаниях. Кроме того, DS оснащается технологией оптимизации, позволяющей продлить срок службы твердотельных накопителей, улучшить защиту данных и упростить управление твердотельными накопителями.



"Когда речь заходит о таких критически важных приложениях SAN, как базы данных и виртуализация, предприятия в значительной степени полагаются на устройства хранения, а EonStor DS 4000U с поддержкой твердотельных накопителей U.2 обеспечивает низкую задержку и невероятно высокие уровни IOPS для быстрого ввода-вывода данных рабочих нагрузок", - заявил старший директор по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

Захист від кібератак у новому віртуальному світі