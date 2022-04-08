Нова кібератака групи Armageddon на державні органи України

8 апреля 2022 г., 14:05

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про отримання нових небезпечних електронних листів з темою "№1275 від 07.04.2022".



Листи містять HTML-файл, відкриття якого призведе до створення на комп'ютері архіву з файлом під назвою «Щодо фактів переслідування та вбивства працівників Прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях.lnk". Його відкриття, у свою чергу, призведе до надання прав хакерам на повний контроль над комп'ютером користувача і загрожує крадіжкою конфіденційної інформації, пошкодженням даних та комп’ютерних систем.



Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon). Нагадаємо, ця група вже неодноразово здійснювала кібертаратаки як державні органи України, так і на країни ЄС.



Команда CERT-UA попереджає, що члени групи, серед іншого, використовують Dynamic DNS сервіс NO-IP. Тож необхідно звертати особливу увагу на з'єднання з доменними іменами, що використовуються згаданим сервісом.

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