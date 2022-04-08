Європейський інвестиційний банк підтримує Україну інвестиціями

8 апреля 2022 г., 13:15

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Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) схвалила 791 мільйон євро нових інвестицій у відновлювані джерела енергії, здоров’я, а також підтримку розвитку сільських і міських районів.



Президент ЄІБ Вернер Хойер також підтвердив, що 668 мільйонів євро ЄІБ «Солідарна невідкладна відповідь ЄІБ» було повністю виплачено, і привітав схвалення гарантії ЄС InvestEU для посилення фінансування ЄІБ для чистої енергії, освіти, покращення інтернет-з’єднання, водопостачання та водовідведення.



«Росія веде нещадну й незаконну війну в Україні, вчиняючи звірства проти невинних мирних жителів. Ми не можемо дозволити, щоб нас паралізував жах, ми повинні продовжувати невтомно працювати, щоб надавати подальшу підтримку Україні та сусіднім країнам, які приймають мільйони біженців. Ми вже виплатили Україні 668 мільйонів євро, і далі буде ще», – сказав Вернер Хойер.



«Сьогодні Рада ЄІБ також погодила 791 мільйон євро нового фінансування для прискорення інвестицій у відновлювані джерела енергії, охорони здоров’я та води та покращення послуг і можливостей у містах та сільських регіонах по всій Європі. Це допоможе Європі подолати соціальні, економічні та безпекові виклики, спричинені війною в Україні», додав Хоєр.



Вернер Хойєр підтвердив, що нова ініціатива InvestEU запрацювала після схвалення Інвестиційним комітетом InvestEU гарантії Європейського Союзу щодо фінансування ЄІБ на загальну суму 1,9 млрд євро 1 квітня.



Це підтримає посилення підтримки ЄІБ у сталу інфраструктуру, соціальні інвестиції та інвестиції в навички, включаючи чисту енергію, освіту, покращене підключення до Інтернету, інфраструктуру водопостачання та водовідведення.



Програма InvestEU надає ЄС важливе довгострокове фінансування для підтримки сталого відновлення, допомагаючи мобілізувати приватні інвестиції для виконання пріоритетів політики ЄС, таких як Європейська зелена угода та цифровий перехід.

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