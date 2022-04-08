Google та МВС оцифрують зруйновані армією рф міста

8 апреля 2022 г., 14:36

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Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, компанія Google та МВС оцифровують зруйновані армією рф міста.



Про це заявив заступник Міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко в ефірі всеукраїнського телемарафону.



«Руйнування, завданні нашим містам російськими окупантами, будуть доступні в картах Google в режимі перегляду вулиць. Цей режим дає змогу переглядати вулицю, наче ви йдете чи їдете по ній, тож кожний охочий зможе порівнювати, як виглядали міста до війни та, що з ними зробили російські загарбники», зазначив заступник очільника МВС.



Ігор Бондаренко також розповів, що насамперед рятувальники ДСНС та співробітники Нацполіції допускають спеціалістів з Google на вже розміновані та безпечні ділянки звільнених міст.



«У такий спосіб ми отримаємо інформаційно-довідковий ресурс, який допоможе, у тому числі, Національній поліції під час фіксації злочинів, вчинених окупантами. Перші результатами нашої спільної роботи у цьому напряку стануть доступні вже наступного тижня, будуть оприлюднені перші панорамні знімки зруйнованих вулиць та будівель у м. Ірпінь», — резюмував Ігор Бондаренко.

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