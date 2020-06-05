Ноутбук ASUS Zephyrus G14 выводит изображения на крышку

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Украинское представительство ASUS провело онлайн-презентацию новых ноутбуков семейств Zephyrus и TUF Gaming.

С особенностями новинок познакомил PR-менеджер из киевского офиса ASUS Иван Омельченко. Свою презентацию он начал с рассказа об игровых ноутбуках TUF Gaming A15/A17, которые позиционируются как решения, ориентированные на массовый рынок и способные справляться как с современными играми, так и с широким спектром задач по обработке тяжелого мультимедийного контента. Выступающий напомнил, что бренду TUF уже 10 лет, и он всегда был нацелен на молодежную аудиторию.

Иван Омельченко познакомил с новыми ноутбуками семейства ROG Zephyrus и TUF Gaming

Главное нововведение в ноутбуках TUF Gaming A15/A17 связано с использованием процессорной платформы AMD Ryzen 4000-серии, выпускаемой по 7-нанометровому технологическому процессу. Это позволило использовать высокопроизводительные чипы AMD Ryzen 7-4800H и Ryzen 5-4600H, работающие в двухканальном режиме с оперативной памятью DDR4 3200 МГц. Ее максимальный объем может составлять 32 ГБ. В конфигурацию входит также дискретная графика Nvidia GeForce RTX 2060 либо GeForce GTX 1660 Ti. Для быстрой загрузки программ предназначен твердотельный накопитель объемом до 1 ТБ, подключенный через шину PCIe.

Новинки предлагаются в двух форм-факторах: 15-дюймовые TUF Gaming A15 (FA506) и 17-дюймовые TUF Gaming A17 (FA706). Кроме того, в каждом из них имеется выбор дизайна — сдержанно серый (Fortress Gray) с металлической крышкой и агрессивно черный с ярко-красными гранями (Bonfire Black), где крышка выполнена из пластика.

Дисплеи новинок построены на IPS-панелях с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц. Они поддерживают технологию Adaptive-Sync. По сравнению с устройствами предыдущего поколения, экран охвачен более тонкой рамкой. Причем для размещения в ней веб-камеры сформирован небольшой выступ. Что же касается общих габаритов, то они несколько уменьшились: в 15-дюймовом ноутбуке на 7%, а в 17-дюймовом на 8%.

Ноутбуки TUF Gaming A15 и A17 уже появились в украинской рознице по цене от 23999 грн

Хотя представленные ноутбуки и являются достаточно производительными, они получили возможность установки более мощного аккумулятора: вместо батареи на 48 Вт*ч можно использовать 90 Вт*ч. В последнем случае под нее задействуется отсек для установки дополнительного жесткого диска. По оценке ASUS, такая усиленная конфигурация позволяет автономно работать до 12,3 часов в режиме воспроизведения видео и до 7,7 часов в продуктивном режиме по сценарию PCMark 8.

Примечательно, что конструкция ноутбуков была разработана с учетом возможности модернизации. Для упрощения вскрытия, например, для установки дополнительных модулей памяти, днище автоматически приоткрывается после откручивания винтов. Таким образом, получается доступ для монтажа второго M.2 SSD и жесткого диска.

Также стоит отметить доработку конструкции днища с использованием отверстий оригинальной шестиугольной формы для забора воздуха в систему охлаждения. Примечательно, что она позволяет выполнять самоочистку от пыли. В состав системы охлаждения входят два мощных вентилятора и три радиатора с тепловыми трубками. Выдув горячего воздуха выполняется с заднего торца. А для лучшего обдува в крышке под экраном сделан трапециевидный вырез.

Традиционно решения семейства TUF отличаются повышенной надежностью благодаря как особенностям конструкции, так и применяемой элементной базой. Не стали исключением и новинки, которые отвечают требованиям стандарта MIL-STD-810H: при разработке устройства проверялись в тесте на падение с небольшой высоты, влияние вибрации, работу в условиях экстремально высокой и низкой окружающей температуры и высокой влажности.

В широкий набор портов входит и разъем USB 3.2 Gen2 Type-C, поддерживающий режим DisplayPort 1.4, что позволяет подключить монитор с технологией G-SYNC для создания мультимониторных конфигураций. Реализована в нем и возможность зарядки.

Поскольку этим ноутбукам свойственна игровая нацеленность, то в них установлена клавиатура с технологией overstroke с выделенным блоком WASD и увеличенным пробелом. А на тачпаде использованы механические клавиши для более уверенного контроля нажатия. Кнопки клавиатуры выдерживают до 20 млн нажатий и оснащены RGB-подсветкой.

В украинской рознице уже появились 15-дюймовые ноутбуки TUF Gaming A15 по цене от 23999 грн.

Продолжилась презентация знакомством с моделью ROG Zephyrus G14, которая заявлена как самый мощный в мире 14-дюймовый геймерский ноутбук. Впрочем, он нацеливается и на профессиональную сферу, так как его возможности позволяют точно работать с цветом. Семейство Zephyrus отличается сочетанием компактности и производительности. Достаточно сказать, что в корпусе толщиной 17,9 мм вместились процессор AMD Ryzen 4000, созданный на базе микроархитектуры Zen 2, и видеокарта до Nvidia GeForce RTX 2060. А установленный в лэптопе дисплей получил сертификацию PANTONE Validated и поддержку технологии адаптивной синхронизации. Стоит иметь в виду, что доступны как Full HD дисплеи с кадровой частотой до 120 Гц, так и экраны ультравысоким разрешением WQHD. Для IPS-панели заявлено воспроизведение 100% цветового пространства sRGB. Экран обрамлен тонкими рамками, занимая 85% площади крышки.

В ноутбуках ROG Zephyrus G14 появилась встроенная в крышку LED-матрица AniMe Matrix, позволяющая выводить динамичные изображения

Но, пожалуй, ключевой особенностью ROG Zephyrus G14 стала впервые реализованная компанией технология вывода на крышку динамичных изображений с помощью массива светодиодов AniMe Matrix. В его состав входит 1215 мини-светодиодов, каждый из которых излучает белый свет и поддерживает 256 уровней яркости. Для корректного рассеивания света используется маска с 6536 прямоугольными отверстиями. Интересно, что вывод изображения может синхронизироваться с музыкой и другим звуковым сопровождением. Энергопотребление этого матричного дисплея оценивается в 8 Вт. Встраивание AniMe Matrix является опциональным и прибавляет около 1 мм к толщине крышки ноутбука.

Возвращаясь к конфигурации новинки, стоит отметить возможность установки до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, работающей в двухканальном режиме, и использование твердотельного NVMe-накопителя емкостью до 1 ТБ.

Для Zephyrus G14 заявлена возможность автономной работы в течение 10 часов и зарядка через порт USB Type-C с помощью совместимого адаптера питания. Конструкция новинки также позволяет автоматически приоткрывать днище после откручивания ключевого винта в правом нижнем углу. Корпус из магниево-алюминиевого сплава имеет специальное покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев.

Данный ноутбук — первый в серии ROG, оборудованный шарниром ErgoLift, который наклоняет клавиатуру на комфортный для работы угол. При открытии крышки нижняя часть дисплея приподнимает рабочую панель ноутбука, тем самым улучшая поступление холодного воздуха к вентиляционным отверстиям в нижней части корпуса. Поскольку часть нижней рамки дисплея в открытом состоянии может препятствовать отводу теплого воздуха через задние выпускные отверстия, в рамке были сделаны вентиляционные отверстия, а расстояние до задних радиаторов увеличено.

Задние выпускные отверстия и радиаторные ребра имеют специальную форму, чтобы направлять воздушный поток как вверх от рамки, так и вниз, в направлении вентиляционных отверстий. Еще две группы отверстий выведены по бокам, все они примыкают к радиаторам с ультратонкими медными ребрами толщиной всего 0,15 мм. Тонкий профиль обеспечивает более высокую плотность ребер и более низкое сопротивление воздуху, по сравнению с обычными ребрами, имеющими толщину в два раза больше. Теплота передается на них от пяти тепловых трубок, которые покрывают процессор, видеокарту и компоненты системы питания.

Благодаря поддержке технологии USB Power Delivery новый ноутбук способен заряжаться с помощью компактного адаптера питания с интерфейсом USB Type-C мощностью до 65 Вт. В режиме зарядки через USB можно работать с задачами, не требующими задействования дискретной видеокарты. Если же к ноутбуку подключен 180-ваттный блок питания, USB-порт в Zephyrus G14 может использоваться для ускоренной подзарядки совместимых смартфонов и других устройств с силой тока до 3 А.

Модель доступна в двух цветовых дизайнах: лунный белый (Moonlight White) и матовый серый (Eclipse Gray). Продажи ROG Zephyrus G14 в Украине начнутся в июне по цене от 31099 грн.

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