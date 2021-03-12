Lenovo ThinkEdge нацелены на периферийные вычисления

12 марта 2021 г., 17:15

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Компания Lenovo представила новую линейку систем ThinkEdge для периферийных вычислений.



Как отмечается, новинки ThinkEdge SE30 и ThinkEdge SE50 – это производительные и надежные устройства небольшого размера, которые предназначены для обработки корпоративных данных, обеспечения безопасности и масштабируемости на периферии.



Ожидается, что к 2025 году 75% данных, генерируемых компаниями, будут обрабатываться на границе ИТ-сред. Пандемия стала катализатором цифровой трансформации и ускорила внедрение решений для периферийных вычислений в компаниях по всему миру.



Опрос топ-менеджеров и руководителей ИТ-подразделений, проведенный компанией Lenovo в декабре 2020 года, показал, что периферийные вычисления являются ключевым приоритетом и их развертывание происходит быстрыми темпами. 59% опрошенных заявили, что «надеются внедрить новые передовые вычислительные решения в течение ближайших 6 месяцев». 82% уверены, что «сбор и анализ данных в режиме реального времени — это те направления, где периферийные решения оказывают наибольшее влияние на их бизнес».



«Периферийные вычисления критически важны для интеллектуальной трансформации предприятий, — считает Джон Першке (Jon Pershke), вице-президент отдела стратегического планирования и развития бизнеса в подразделении интеллектуальных устройств Lenovo. — Новые продукты в линейке ThinkEdge — это специализированные устройства, которые могут работать как самостоятельно, так и как часть различных корпоративных решений, чтобы предоставить заказчикам Lenovo преимущество в производительности, безопасности и масштабируемости».



ThinkEdge SE30 построен на процессоре Intel Core i5 vPro 11 поколения для промышленных вычислений. Он обеспечивает высокую производительность, ускоряет рабочие нагрузки ИИ, предлагает улучшенные функции безопасности, а также имеет расширенный диапазон рабочих температур (от -20 до +60º С). До 16 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Кроме того, ThinkEdge SE30 поддерживает 4G-сети, а во второй половине 2021 года устройство сможет работать и в 5G диапазоне.



Среди вариантов применения ThinkEdge SE30 — киоски и банкоматы для интеллектуальных систем розничной торговли, автоматизированные производственные линии и средства мониторинга безопасности медицинских изделий в медучреждениях.



Модель ThinkEdge SE50 разработана для различных вариантов применения, требующих более глубокого уровня анализа и обработки данных. Устройство оснащено процессором Intel Core i5 или i7 vPro 11 поколения и до 32 ГБ оперативной памяти.



ThinkEdge SE50 может использоваться для агрегирования данных с распределенных устройств Интернета вещей (IoT) и их анализа в режиме реального времени. Это интеллектуальное периферийное решение может фильтровать и пересылать только актуальные данные IoT по глобальной сети в облако или центр обработки данных (ЦОД). У компаний-пользователей подобных устройств есть возможность усовершенствовать свою стратегию ИИ на периферии с помощью передовых микросхем, оптимизированного программного обеспечения и набора инструментов OpenVINO.



Линейка ThinkEdge поддерживается ведущими поставщиками программного обеспечения, OEM-производителями и системными интеграторами. Сертифицированными партнерами ThinkEdge являются Telit, IMS Evolve, Software AG и многие другие компании.

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