«Некрасиві літаки не літають»

21 мая 2025 г., 18:43

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Краса — поняття, непідвладне розрахунку. Комусь подобаються дивні, незграбні на вигляд і радикально несхожі на все інше творіння – як, наприклад, Tesla Cybertruck. Або гідроплан Caproni Ca.60. Ця дев’ятикрила потвора, побудована в 1921 році, одного разу навіть піднялася в повітря. У ході руліжних випробувань на поверхні озера Лаго-Маджоре гідроплан відірвався від водної гладіні, щоб незабаром ударитися об неї і розламатися на кілька частин. Будувати другий екземпляр не стали, а рештки першого потрапили до музею.

З серверами все не так радикально, але вдалі інженерні рішення зазвичай красиві.

Приклади?

Габарити

Фізичні розміри серверів не свідчать на користь їхньої потужності. Досі деяким генералам від бізнесу властива думка, ніби дорогий сервер має бути великим. Інженери з цим не погодяться. Просто порівняйте типовий сервер Supermicro SuperServer SYS-741GE-TNRT висотою 4U, який конвертують у стійку і альтернативи. Наприклад, Gigabyte R283, в який можна поставити так само до 4 двослотових GPU, але сервер займає 2U і охолоджується краще. Великий корпус – ще не гарантія якісного теплообміну.

NVMe

Для серверів стало нормою мати універсальні бекплейни SAS/SATA/NVMe. Відсутніть підтримки U.2 знижує конкурентоспроможність - NVMe SSD забезпечують вищу продуктивність порівняно із SATA SSD, за нижчої вартості. (Тим часом ветерани тендерних битв на прозорих майданчиках продовжують дивувати конфігураціями із механічними дисками SAS HDD 10-15k rpm).

AMD EPYC

Одним багатоядерним процесором AMD EPYC можна вирішити те, для чого потрібні два Intel Xeon SP. Таких високих тактових частот як у AMD EPYC, у Intel Xeon SP просто немає. Такої простої роздачи PCIe для кількох GPU або десятків NVMe – теж немає. Таких приємних цін – теж немає.

Робіть красиво.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD