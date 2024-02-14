Найбільш популярні в Україні інструменти Big Data

14 февраля 2024 г., 16:25

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Активними користувачами інструментів Big Data в Україні минулого року були ритейл, сфера послуг та медичні заклади. Водночас з’явився попит на такі технології у компаній-виробників, малого підприємництва й освітян.

Найбільший оператор електронних комунікацій в Україні проаналізував запити за підсумками 2023 року, що надходили від українського бізнесу. На основі цього «Київстар» підготував аналітику, у яких галузях українського ринку ростиме потреба в інструментах Big Data.

Зокрема, минулого року серед галузей найактивнішими були наступні категорії: ритейл (онлайн і офлайн); заклади харчування (ресторани, кав’ярні, піцерії тощо); сфера послуг; сфера нерухомості; виробництво; краса і спорт (салони краси, перукарні, масажні салони, спортивні центри); медицина і ветеринарія (медичні та аптечні заклади); освіта і саморозвиток.

У ритейлі традиційно висока кількість запитів (28,77%) на Big Data-продукти (зокрема, таргетовану комунікацію) і вона й далі продовжує зростати. Крім того, прослідковується збільшення попиту в цій галузі на аналітичні продукти. Активно аналітикою також цікавиться і сфера послуг (12,33%). Водночас спостерігається зростання попиту на Big Data-продукти з боку виробників (9,59%), особливо тих, які самостійно вибудовують канали продажу своєї продукції. Зростає кількість запитів на аналітику й таргетовані SMS-повідомлення серед аптек (6,85%). Також збільшується попит на послуги з дослідження власної аудиторії та пошуку схожих потенційних клієнтів з боку сфери освіти й саморозвитку.

Що стосується певних інструментів Big Data, то минулого року серед клієнтів «Київстар» були популярні розсилки (таргетовані та тригерні), які допомагають вибудувати комунікацію з цільовою аудиторією, враховуючи стать, інтереси, потреби, спосіб життя тощо. Також має попит аналітика і портрет клієнта, що допомагає більше дізнатися про характерні риси та вподобання клієнтів (чи як змінилися їхні потреби), сегментувати аудиторію, адаптувати асортимент, розробити релевантні пропозиції та побудувати відповідну маркетингову стратегію.

Геоаналітика та теплові карти дозволяють визначити найбільш популярні серед цільової аудиторії місця для відкриття чи переміщення бізнесу, розширення мережі, запуску нових транспортних маршрутів, розміщення зовнішньої реклами тощо.

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