На шляху до 6G

18 июля 2025 г., 16:35

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Не встигли мережі 5G стати домінувальними в усьому світі, а вже обговорюються перспективи впровадження 6G.

У своєму останньому офіційному документі 5G Americas розглядає ключові розробки 5G-Advanced, викладені у випусках 18–20 Third Generation Partnership Project (3GPP), і те, як вони забезпечують стратегічний шлях до 6G.

У звіті дається критична оцінка того, як 5G-Advanced перетворює ландшафт бездротового зв'язку за допомогою інтегрованих можливостей штучного інтелекту, поліпшеної масштабованості IoT, енергоефективних мереж і розширеного потенціалу послуг.

«5G-Advanced є важливою еволюційною віхою в розвитку стільникової технології, яка використовує весь потенціал штучного інтелекту, стійкості та зв'язку для створення більш інтелектуальних і відмовостійких мереж», — сказав В'єт Нгуєн (Viet Nguyen), президент 5G Americas.

Мережі на базі штучного інтелекту — ключова інновація в 5G-Advanced, спрямована на інтеграцію машинного навчання в RAN і базову інфраструктуру, що дозволяє реалізувати автоматизацію без втручання людини, прогнозне технічне обслуговування і самоорганізовані мережі на основі намірів. Ця інтеграція скорочує час виявлення несправностей на 90% і зменшує кількість помилкових спрацьовувань до 70%.

5G-Advanced принесе прорив в області енергоефективності. Такі функції, як режими сну сот, перемикання антен і переривчаста передача, забезпечують економію енергії до 56%. У той же час нові технології IoT, що використовують навколишнє середовище, відкривають шлях для екосистем пристроїв без батарей.

Інновації в області затримки, такі як Low Latency, Low Loss і Scalable (L4S), пропускна здатність, а також нові рамки якості обслуговування (QoS) дозволяють мережам підтримувати імерсивну XR і промислову автоматизацію в реальному часі з безпрецедентною надійністю.

5G-Advanced також забезпечить спектральну ефективність та інтеграцію NTN. Передові технології MIMO та підтримка позаземних мереж розширюють високопродуктивні мережі 5G на регіони з недостатнім покриттям, досягаючи швидкості висхідного каналу понад 500 Мбіт/с та забезпечуючи супутникове покриття.

«Перехід до 5G-Advanced відкриває трансформаційний потенціал у всіх галузях, підтримуючи додатки цифрових двійників, приватні мережі та автоматизацію на основі штучного інтелекту як для підприємств, так і для урядів», — зазначив Андреа Брамбілла (Andrea Brambilla), керівник відділу RAN Evolution, Device Partnership в Nokia і співавтор білої книги.

«Спираючись на 5G Standalone, ми не просто розширюємо сьогоднішні можливості — ми сприяємо повній реалізації 5G через 5G Advanced. З єдиною в країні мережею 5G Advanced T-Mobile створює основу для по-справжньому інтелектуальної, стійкої і загальнонаціональної екосистеми 6G», — додав Пей Хоу (Pei Hou), головний стратег з розвитку технологій в T-Mobile і співкерівник групи з підготовки білої книги.

У документі також викладено стратегічні наслідки для операторів, підприємств і політиків. Спираючись на штучний інтелект, автоматизацію та енергоефективність, 5G-Advanced формує масштабовану платформу для майбутньої монетизації та цифрових інновацій. Рекомендації щодо регулювання підкреслюють необхідність оновлення політики в галузі управління штучним інтелектом, спільного використання спектру, ліцензування NTN та глобальної гармонізації стандартів IoT.

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