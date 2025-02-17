HPE оголосила про постачання першої системи NVIDIA Grace Blackwell

17 февраля 2025 г., 16:35

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про постачання свого першого рішення на базі NVIDIA Blackwell - NVIDIA GB200 NVL72. Ця стійкова система від HPE покликана допомогти постачальникам послуг і великим підприємствам швидко розгорнути дуже великі та складні кластери AI з передовими рішеннями прямого рідинного охолодження для оптимізації ефективності та продуктивності.



«Постачальники послуг AI та творці моделей для великих підприємств перебувають під величезним тиском, вимагаючи від них масштабованості, екстремальної продуктивності та швидкого часу розгортання», - каже Тріш Дамкрогер (Trish Damkroger), старший віцепрезидент і генеральний менеджер HPC & AI Infrastructure Solutions, HPE. «Як творці трьох найшвидших у світі систем із прямим рідинним охолодженням, HPE пропонує клієнтам найнижчу вартість навчання на токен і найкращу у своєму класі продуктивність із провідними в індустрії послугами».



NVIDIA GB200 NVL72 має архітектуру із загальною пам'яттю і низькими затримками з новітніми технологіями GPU, призначеними для роботи з дуже великими AI-моделями з більш ніж трильйоном параметрів в одному просторі пам'яті. GB200 NVL72 пропонує безшовну інтеграцію CPU, GPU, обчислювальних і комутаційних лотків, мережі та ПЗ NVIDIA, забезпечуючи екстремальну продуктивність для розв'язання робочих навантажень зі значною паралельністю, як-от навчання та виведення моделей генеративного AI (GenAI), а також програмних застосунків NVIDIA.



«Інженерам, вченим і дослідникам потрібна передова технологія рідинного охолодження, щоб відповідати наростальним вимогам до потужності та обчислень», - сказав Боб Петте (Bob Pette), віцепрезидент із корпоративних платформ у NVIDIA. «Ґрунтуючись на тривалій співпраці між HPE і NVIDIA, перша партія NVIDIA GB200 NVL72 в HPE допоможе постачальникам послуг і великим підприємствам ефективно створювати, розгортати та масштабувати великі кластери AI».



В умовах висхідних вимог до потужності та динаміки щільності центрів обробки даних HPE має п'ятдесятирічний досвід у сфері рідинного охолодження, що дає змогу компанії допомагати замовникам у швидкому розгортанні та створенні широкої системи підтримки інфраструктури для складних середовищ із рідинним охолодженням. Цей досвід дозволив HPE поставити вісім із 15 найкращих суперкомп'ютерів у списку Green500, в якому представлені найбільш енергоефективні суперкомп'ютери у світі. Зазначається, HPE визнана лідером у технології прямого рідинного охолодження, побудувавши сім із 10 найшвидших суперкомп'ютерів у світі.



Особливості NVIDIA GB200 NVL72 від HPE:



72 графічні процесори NVIDIA Blackwell і 36 процесорів NVIDIA Grace, з'єднаних високошвидкісним інтерфейсом NVIDIA NVLink.

До 13,5 ТБ загальної пам'яті HBM3e з пропускною спроможністю 576 ТБ/с

Технологія прямого рідинного охолодження HPE



Провідні в галузі послуги та підтримка:



HPE здатна надавати AI-рішення в глобальному масштабі, довівши свою здатність підтримувати масивні кластери AI з чудовим обслуговуванням, включно з експертною підтримкою на місці, спеціалізованими послугами, послугами зі сталого розвитку та багато іншого. Послуги спеціалізованої підтримки HPC і AI адаптовані до потреб клієнтів. Маючи кілька рівнів покриття SLA, HPE забезпечує розширене управління інцидентами та проактивну підтримку за допомогою виділених віддалених інженерів, забезпечуючи швидке встановлення та прискорений час отримання вигоди.



Доступні послуги включають:



Інженерні ресурси на місці: Всебічна підтримка на місці за допомогою висококваліфікованих інженерів-резидентів, які тісно співпрацюють з ІТ-командами замовників для забезпечення оптимальної продуктивності та доступності системи.



Оцінка продуктивності та бенчмаркінг: Провідна в галузі команда експертів для точного налаштування рішень упродовж усього терміну служби системи.



Послуги в галузі сталого розвитку: Звіти з енергоспоживання та викидів, семінари зі сталого розвитку та моніторинг ресурсів для зниження впливу на навколишнє середовище.



Нещодавно поставлена NVIDIA GB200 NVL72 від HPE - одна із широкого спектра високопродуктивних обчислювальних і суперкомп'ютерних систем, які відповідають усім вимогам GenAI, наукових відкриттів та інших навантажень, які потребують великих обчислень.

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