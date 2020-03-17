 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 11 (1207)

08.03 - 15.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Менеджеры паролей ненадёжны, но ими стоит пользоваться

17 марта 2020 г., 16:55
0 
 

Менеджеры паролей ненадёжны, но ими стоит пользоваться

Эксперты в области цифровой безопасности рекомендуют использовать сложный, случайный и уникальный пароль для каждой онлайновой учётной записи. Помнить их все и применять крайне сложно, для этого существуют менеджеры паролей — зашифрованные хранилища логинов/паролей с функцией их автоподстановки, доступ к которым открывается одним мастер-паролем.

Однако, исследователи из Йоркского университета показали, что некоторые коммерческие менеджеры паролей недостаточно надёжны, поскольку используют слабые критерии для идентификации приложений, в которые подставляют логины/пароли. Эта уязвимость позволила им ввести в заблуждение два из пяти проверенных менеджеров паролей, выдав вредоносную программу за легальное приложение Google с тем же именем.

«В свете уязвимостей в некоторых коммерческих менеджерах паролей, выявленных нашим исследованием, мы предлагаем применять в них более строгие критерии соответствия, которые основаны не только на предполагаемом имени пакета приложения», — заявил доктор Сиамак Шахандашти (Siamak Shahandashti).

Исследователи также обнаружили, что в некоторых менеджерах паролей нет ограничений на количество попыток ввода основного ПИН-кода или пароля. Это означает, что, если хакеры получат доступ к чужому устройству, они смогут найти четырехзначный ПИН методом простого перебора примерно за 2,5 часа.

Наряду с новыми уязвимостями, был поверен ряд недоработок, найденных в менеджерах паролей в ходе предыдущего исследования. Как оказалось, оповещённые тогда вендоры устранили некоторые серьёзные упущения, но многие так и остались незакрытыми.

Несмотря на выявленные слабые места менеджеров паролей, учёные всё же рекомендуют использовать их как компаниям, так и отдельным пользователям. «Хотя хакеры могут добраться до информации, хранящейся в них, для этого потребуется организовать довольно сложную атаку».

Презентация работы сотрудников Йоркского университета состоится в сентябре 2020 г. на 35-й Международной конференции по защите приватности и безопасности информационно-коммуникационных систем IFIP SEC.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  