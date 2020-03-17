iIT Distribution начинает поставку решений CrowdStrike

17 марта 2020 г., 16:25

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Компания iIT Distribution сообщила о начале сотрудничества с CrowdStrike, одним из мировых лидеров в области защиты конечных устройств.



Как отмечается, главное решение CrowdStrike - платформа Falcon является первой облачной платформой для защиты конечных устройств. Она основана на AI и объединяет технологии, интеллект и опыт в одно простое решение, которое надежно останавливает любые угрозы. Платформа обеспечивает защиту в реальном времени, а эффективные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют увидеть результат уже с первого дня ее использования. Производитель уверяет, что облачная инфраструктура и специальная архитектура устраняют сложность в работе с различными приложениями, обеспечивают управляемость и скорость решения.



Масштабируемое решение CrowdStrike Falcon включает в себя различные модули для защиты cloud-пространства и локальных сетей с различными конечными устройствами (ноутбуки, ПК, серверы, устройства IoT). Каждый модуль доступен на платформе Falcon с помощью единой облачной консоли управления и единого агента для конечного устройства.

Платформа состоит из следующих модулей:



Falcon Prevent - объединяет наиболее эффективные технологии предотвращения с полной видимостью атак (NGAV).

Falcon Insight - обеспечивает постоянную и всеобъемлющую видимость конечных устройств, которая охватывает выявление, реагирование и расследование, чтобы гарантировать ничего не пропущено, а возможные нарушения прекращены (EDR).

Falcon Device Control - предоставляет полную видимость использования USB приборов.

Falcon Overwatch - механизм обнаружения человеческих угроз, который работает как часть вашей команды, постоянно ища и останавливая сложные скрытые угрозы.

Falcon Discover - решения по ИТ гигиены которое позволяет в режиме реального времени определять несанкционированные системы и программы в вашем окружении, а также быстро исправлять проблемы для улучшения общего состояния безопасности.

Falcon Spotlight - продукт для оценки уязвимостей который помогает организациям находить, определять приоритеты и исправлять уязвимости раньше они приводят к нарушениям.

Falcon X - автоматическое расследование инцидентов и ускорения сортировки оповещений и реагирования.

Falcon Search Engine - сочетание быстрого и всестороннего поиска вредоносных программ с CrowdStrike Falcon Intelligence ™ дает аналитикам (SOC) значительное преимущество для опережения злоумышленников.

Falcon Sandbox - проводит глубокий анализ неизвестных угроз, обогащает результаты данным разведки об угрозах и предоставляет надежные индикаторы компрометации (IOCs), что позволяет лучше понимать сложные атаки.



«Мы горды тем, что начали работу с компанией CrowdStrike, которая является лидером в области защиты конечных устройств, - комментирует событие Юрий Гатупов, директор компании iIT Distribution. - Решение компании CrowdStrike ранее не были представлены в Украине, поэтому наша первоочередная задача - рассказать о преимуществах и ценности данного продукта. На сегодняшний день традиционные средства защиты конечных устройств имеют слепые зоны, которые делают их неспособными видеть и останавливать сложные угрозы. С помощью CrowdStrike Falcon можно постоянно отслеживать все действия на конечных устройствах, решение позволяет анализировать данные в режиме реального времени, чтобы автоматически идентифицировать любые угрозы. Это позволяет выявлять и блокировать сложные угрозы в самом начале их возникновения».

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