LightSpeed уменьшит Messenger на 75%

4 марта 2020 г., 17:35

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Компания Facebook вплотную подошла к завершению масштабного проекта по созданию более компактной версии Messenger. За девять лет победного шествия к титулу чаще всего загружаемого мобильного приложения в мире, Messenger для iOS потяжелел с 8,5 до 130 МБ, из-за чего стал работать с ощутимой задержкой на всех смартфонах, кроме самых высокоуровневых.



Анонсированный в апреле прошлого года на конференции Facebook F8 проект LightSpeed уменьшил размер загрузки приложения для iPhone более, чем в четыре раза – до 30 МБ. Ещё более внушителен выигрыш в объёме исходного кода: переписанный заново Messenger содержит 360 тысяч строк кода вместо 1,7 миллиона – сокращение на 84%. Благодаря этому обновлённое приложение загружается вдвое быстрее прежнего. Кроме того, компактность кода позволила встроить тестовую версию (доступную для ограниченного круга испытателей) в обычный клиент Messenger.



Кардинальное похудение не сказалось на функциональности этого ПО, оно по большей части выглядит и действует как Messenger 4 – упрощенная версия коммуникатора, вышедшая в октябре 2018 г. (Временно отсутствует ряд неосновных функций, таких как опросы или уведомления о прочтении входящих сообщений, но Facebook планирует вернуть их в ближайшее время). Компания также не могла изменить аспекты взаимодействия клиента с дата-центрами Facebook, поскольку те продолжают работать с Android- и веб-версиями Messenger, которые не является частью обновления LightSpeed.



Неудивительно, что столь амбициозный проект не удалось завершить в заявленный срок, к концу прошлого года. Однако ожидание почти закончилось, и самостоятельная версия оптимизированного, а значит и менее уязвимого для атак хакеров ПО Messenger в течение нескольких следующих недель постепенно сменит в телефонах своего предшественника.



Компания заявляет, что пока не имеет планов столь же радикального пересмотра кода для Android-версии Messenger, которая в настоящее время умещается в 40-45 МБ, в зависимости от устройства. Тем не менее, некоторые наработки проекта LightSpeed найдут применение в будущих обновлениях для Android.



Насчёт перспектив оптимизации своего флагманского продукта – «большого синего приложения Facebook», загрузочный размер которого для iPhone сейчас превысил 225 МБ, компания пока хранит молчание.



Что же касается Messenger, руководство Facebook рассчитывает, что LightSpeed станет для него не одномоментным исправлением, а «состоянием души», навсегда исключив возможность превращения этой программы в прежнего «распухшего монстра».

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