Масовий блекаут в Іспанії та Португалії - мільйони залишалися без електрики до 10 годин

29 апреля 2025 г., 9:35

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Іспанія та Португалія 28 квітня 2025 року зазнали масштабного блекауту, який залишив мільйони людей без електроенергії та спричинив серйозні перебої в роботі критичної інфраструктури. Відключення електроенергії також торкнулося частини південно-західної Франції та Андорри.​

За попередніми даними, причиною блекауту ймовірно стали екстремальні температурні зміни у центральній Іспанії, що призвело до порушення синхронізації в європейській енергомережі та відключення деяких міст у Іспанії та Португалії від загальноєвропейської системи.

Іспанський оператор Red Eléctrica Nacional назвав ситуацію «винятковою» та «абсолютно надзвичайною».​

Як повідомляється, блекаут паралізував роботу аеропортів, залізничних станцій, лікарень, підприємств та телекомунікаційних мереж. У великих містах, таких як Мадрид, Барселона, Севілья та Лісабон, зупинився громадський транспорт, а світлофори та банкомати вийшли з ладу. У деяких районах було зафіксовано перебої з водопостачанням. Пасажири авіарейсів стикнулися з затримками, а в лікарнях пацієнтів переводили на резервні джерела живлення.​

У Португалії метро Лісабона, потяги та світлофори припинили роботу, а мобільні мережі зазнали значних обмежень, особливо голосові дзвінки та передача даних. Аеропорт Лісабона працював з обмеженнями та закрився близько 13:00. Аеропорти в Порту та Фару перейшли на генераторне живлення.​

Хоча деякі джерела припускали можливість кібератаки, обидві країни наразі виключили цю версію. Іспанський національний інститут кібербезпеки (INCIBE) продовжує розслідування, щоб остаточно визначити причини інциденту .​

Станом на вечір 28 квітня електропостачання поступово відновлюється в різних регіонах Іспанії, включаючи Каталонію, Арагон та Андалусію. За оцінками Red Eléctrica, повне відновлення може зайняти від 6 до 10 годин, тоді як у Португалії повна стабілізація мережі може тривати до тижня.​

Деякі аналітики вважають, що розбалансування енергосистеми могло бути спричинене саме фактором «нестабільності використання зелених джерел енергетики».

Іспанія та Португалія є лідерами в Європі за часткою «зеленої»енергії. У 2023 році Іспанія вперше виробила понад 50% електроенергії з відновлюваних джерел, зокрема вітру та сонця . Португалія також досягла рекордних показників, забезпечивши понад 60% електропостачання з відновлюваних джерел.

Однак висока частка нестабільних джерел, таких як сонячна та вітрова енергія, створює додаткові виклики для мережі. Під час блекауту 28 квітня 2025 року "аномальні осциляції" в лініях високої напруги, спричинені екстремальними температурними коливаннями, призвели до порушення синхронізації в європейській енергомережі та відключення Іспанії від загальноєвропейської електромережі .​

Цей інцидент підкреслив необхідність модернізації інфраструктури та впровадження технологій балансування, таких як системи зберігання енергії та покращення міжмережевих з'єднань, для забезпечення стабільності енергосистем з високою часткою відновлюваної енергії.​

Успішний перехід до відновлюваної енергетики вимагає не лише збільшення виробництва "зеленої" енергії, але й інвестицій у інфраструктуру, що забезпечує її стабільне та надійне постачання.

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