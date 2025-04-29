Масовий блекаут в Іспанії та Португалії - мільйони залишалися без електрики до 10 годин

Іспанія та Португалія 28 квітня 2025 року зазнали масштабного блекауту, який залишив мільйони людей без електроенергії та спричинив серйозні перебої в роботі критичної інфраструктури. Відключення електроенергії також торкнулося частини південно-західної Франції та Андорри.
За попередніми даними, причиною блекауту ймовірно стали екстремальні температурні зміни у центральній Іспанії, що призвело до порушення синхронізації в європейській енергомережі та відключення деяких міст у Іспанії та Португалії від загальноєвропейської системи.
Іспанський оператор Red Eléctrica Nacional назвав ситуацію «винятковою» та «абсолютно надзвичайною».
Як повідомляється, блекаут паралізував роботу аеропортів, залізничних станцій, лікарень, підприємств та телекомунікаційних мереж. У великих містах, таких як Мадрид, Барселона, Севілья та Лісабон, зупинився громадський транспорт, а світлофори та банкомати вийшли з ладу. У деяких районах було зафіксовано перебої з водопостачанням. Пасажири авіарейсів стикнулися з затримками, а в лікарнях пацієнтів переводили на резервні джерела живлення.
У Португалії метро Лісабона, потяги та світлофори припинили роботу, а мобільні мережі зазнали значних обмежень, особливо голосові дзвінки та передача даних. Аеропорт Лісабона працював з обмеженнями та закрився близько 13:00. Аеропорти в Порту та Фару перейшли на генераторне живлення.
Хоча деякі джерела припускали можливість кібератаки, обидві країни наразі виключили цю версію. Іспанський національний інститут кібербезпеки (INCIBE) продовжує розслідування, щоб остаточно визначити причини інциденту .
Станом на вечір 28 квітня електропостачання поступово відновлюється в різних регіонах Іспанії, включаючи Каталонію, Арагон та Андалусію. За оцінками Red Eléctrica, повне відновлення може зайняти від 6 до 10 годин, тоді як у Португалії повна стабілізація мережі може тривати до тижня.
Деякі аналітики вважають, що розбалансування енергосистеми могло бути спричинене саме фактором «нестабільності використання зелених джерел енергетики».
Іспанія та Португалія є лідерами в Європі за часткою «зеленої»енергії. У 2023 році Іспанія вперше виробила понад 50% електроенергії з відновлюваних джерел, зокрема вітру та сонця . Португалія також досягла рекордних показників, забезпечивши понад 60% електропостачання з відновлюваних джерел.
Однак висока частка нестабільних джерел, таких як сонячна та вітрова енергія, створює додаткові виклики для мережі. Під час блекауту 28 квітня 2025 року "аномальні осциляції" в лініях високої напруги, спричинені екстремальними температурними коливаннями, призвели до порушення синхронізації в європейській енергомережі та відключення Іспанії від загальноєвропейської електромережі .
Цей інцидент підкреслив необхідність модернізації інфраструктури та впровадження технологій балансування, таких як системи зберігання енергії та покращення міжмережевих з'єднань, для забезпечення стабільності енергосистем з високою часткою відновлюваної енергії.
Успішний перехід до відновлюваної енергетики вимагає не лише збільшення виробництва "зеленої" енергії, але й інвестицій у інфраструктуру, що забезпечує її стабільне та надійне постачання.
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