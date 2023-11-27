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На «ЛУН Місто» з’явилася мапа інтернет-провайдерів, готових до блекаутів

27 ноября 2023 г., 14:35

На «ЛУН Місто» з’явилася мапа інтернет-провайдерів, готових до блекаутів

«Міністерство цифрової трансформації» спільно з сервісом з «ЛУН Місто» створили мапу, де можна зорієнтуватися, чи надає хтось за конкретною адресою доступ в мережу Інтернет за однією з «енергостійких» технологій, або знайти найближчого підготовленого до можливих знеструмлень провайдера й подати заявку на підключення. Вважається, що це спростить українцям підготовку до зими й навіть в умовах блекаутів залишатися на зв’язку, працювати та вчитися онлайн.

Зараз мапа доступна для жителів Києва. У планах – масштабувати її на інші великі міста України. Щоб кожен міг залишатися онлайн до 72 годин навіть в умовах відключень електрики.

На мапі можна перевірити: готовність вашого провайдера до відключень електрики; знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин; дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги; звернутися до провайдера та подати заявку на підключення до інтернету, стійкого до знеструмлень.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні

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