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Lenovo заполнит ниши рынка HCI благодаря программным альянсам

14 сентября 2020 г., 17:55
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Lenovo заполнит ниши рынка HCI благодаря программным альянсам

Lenovo, недавно отмеченная аналитической фирмой Omdia как претендент на место среди ведущих поставщиков оборудования для гиперконвергентной инфраструктуры (HCI), сделала сразу несколько анонсов в данном направлении. Компания намерена использовать программные партнёрства для продвижения своих HCI-систем ThinkAgile и серверов ThinkSystem на нишевых рынках.

Lenovo уже сотрудничает с Pivot3 по продажам HCI-систем видеонаблюдения, а на днях  сообщила о подписание соглашения ещё с четырьмя фирмами. Это позволило ей предложить следующие новые и предварительно сконфигурированные программно-аппаратные решения:

  • ThinkAgile HX HCI с Nutanix для виртуальных десктопов (VDI) на базе процессоров AMD;

  • ThinkAgile MX Azure Stack — для ЦОД и границы сети;

  • ThinkAgile VX HCI с VMware VSAN для рабочих нагрузок SAP HANA.

Ещё одно новое предложение — Diamanti SR630 — комбинирует сервер Lenovo ThinkSystem и ПО Diamanti Spektra 3.0, гибридную многооблачную мульти-кластерную платформу Kubernetes с полностью интегрированными управлением и плоскостью данных. Diamanti использует её, чтобы отказаться от собственного оборудования HCI и перейти на обычные серверы х86, поставляемые такими компаниями, как Dell и Lenovo.

ThinkAgile HX будет доступна как устройство или сертифицированный узел с конца ноября. VX поступит в продажу ещё в сентябре. Diamanti SR630 предлагается уже сейчас, а о выходе MX Lenovo сообщит дополнительно.

Omdia прогнозирует, что рынок гиперконвергентной инфраструктуры ожидает взрывной рост: с 11 млрд долл. в 2019 г. до более 60 млрд в 2023 г.


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