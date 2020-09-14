Eset Mobile Security 6 защитит онлайн-платежи пользователей Android

14 сентября 2020 г., 17:15

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Компания Eset обновила решение для защиты мобильных устройств Eset Mobile Security. Главной новинкой шестой версии стала функция «Защита онлайн-платежей». Также был переработан интерфейс приложения.

Решение EMS защищает данные пользователей от потерь, утечек и несанкционированного доступа, а также благодаря функции «Антифишинг» позволяет безопасно просматривать веб-страницы. Кроме этого, программа помогает в случае физической потери или кражи устройства – с помощью портала my.eset.com пользователи могут узнать информацию о состоянии и местонахождении смартфона или планшета в режиме реального времени.

Новая «Защита онлайн-платежей» функция защищает пользователей от программ, которые несанкционированно используют конфиденциальную финансовую информацию, включая данные о банковских операциях и покупках в Интернете. Кроме этого, она автоматически классифицирует все установленные из магазина Google Play приложения, которые попадают в категорию «Финансы» и сканирует их на наличие потенциальных угроз. Пользователь также может самостоятельно добавить в список другие программы, которые могут не входить в категории «Финансы».

Функцию «Защита онлайн-платежей» можно использовать непосредственно из приложения Eset Mobile Security, однако специалисты Eset рекомендуют добавить соответствующую иконку на основной рабочий стол. После активации функции все финансовые приложения могут быть запущены в безопасной среде, защищенной от вредоносного ПО или поддельных программ, которые могут пытаться похитить конфиденциальные данные. Если приложение будет запущено не из безопасной среды, EMS продолжит выполнять базовое сканирование на наличие возможных проблем безопасности, использование открытой сети или устройства с root-доступом.

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