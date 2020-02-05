Критерии выбора BEST CIO

5 февраля 2020 г., 17:13

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Каждый ИТ-директор, заполнивший анкету на участие в конкурсе BEST CIO рассчитывает на победу в конкурсе. Но реальность такова, что победитель в каждой номинации только один. Приоткрою завесу над тем, как проходит голосование.

В каждой категории есть три финалиста. По каждому финалисту жюри получает информацию на основе заполненных анкет, после чего каждый из членов жюри может дополнить обсуждение своими наблюдениями, опытом сотрудничества с кандидатом, высказать мнение. По результатам обсуждения всей категории участники жюри, заполняют свой протокол.

Выбор победителя всегда сложен, когда есть несколько достойных кандидатов. На что же обращают внимание члены жюри при оценке кандидатов в первую очередь?

Первое - это Простота и понятность заполнения анкет. Качество заполненной анкеты напрямую связано с тем, как излагает и мыслит кандидат. Если он может просто и доступно ответить на вопросы анкеты (а не все члены жюри - ИТ-директора), то уверен он также просто, доступно и самое главное эффективно общается с бизнесом.

Измеримость. Сегодня уже нельзя качественно управлять тем, что нельзя измерить. Поэтому одним из критериев квалификации ИТ-директора является способность измерять деятельность своего подразделения в цифрах (процент доступности, FTE, цифры снижения расходов, TCO). Кстати, об этом мы будем рассказывать в программе профессионального развития CIO - Второе - это. Сегодня уже нельзя качественно управлять тем, что нельзя измерить. Поэтому одним из критериев квалификации ИТ-директора является способность измерять деятельность своего подразделения в цифрах (процент доступности, FTE, цифры снижения расходов, TCO). Кстати, об этом мы будем рассказывать в программе профессионального развития CIO - Open The Future - которая начинается 12 марта (и уже две трети мест занято).

И третье – это Стратегичность достижений. Можно сделать 50 не очень значимых проектов за год (типично для upgrade инфраструктуры, сети), а можно и 5, но имеющих стратегическое влияние на бизнес предприятия, к таким можно отнести например проекты трансформаций и систем принятия решений.

Желаю всем профессионального и результативного ИТ.

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