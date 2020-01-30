BEST CIO 2019 - несколько советов участникам. Часть вторая

30 января 2020 г., 10:05

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В продолжение предыдущего поста поделюсь еще некоторыми наблюдениями о типичных ошибках кандидатов при заполнении анкет в конкурсе BEST CIO.

Если кандидат заполняет анкету на разных языках, то очевидно, что часть информации копируется из другого документа (например должностной инструкции) – это не добавляет шансов на победу.

Жюри конкурса оценивает кандидата с разных сторон: это анкета, информация о кандидате в социальных сетях, по некоторым мы связываемся с непосредственным руководителем кандидата. Поэтому держите свой профиль LinkedIn в порядке и попросите вашего руководителя не пожалеть 30 минут, если ему/ей поступит обращение от организаторов конкурса

Уделяйте больше внимания фактам и цифрам. ИТ – измеряемая функция и чем больше жюри видит цифр, тем больше уверенность в достижениях и квалификации кандидата. Вполне возможно, что для вас будет интересным участие в «Программе профессионального развития ИТ директора», где будет представлен блок “Финансы в ИТ”.

У каждого кандидата есть что-то уникальное, о чем стоит упомянуть в анкете. Не бойтесь удивлять, постарайтесь найти именно то, что заставит вас запомнить. Это увеличивает шансы.



И главное. Не опускайте руки, если вы не победили в конкурсе в этом году (я тоже когда-то был в этой роли). Сделайте выводы, приложите усилия к реализации намеченного плана и участвуйте в следующем конкурсе, участвуйте столько раз, пока не станете лучшим, ведь только настойчивым улыбается удача.



Новых достижений и вершин!

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