Кремнієва фотоніка – рятівниця «Закону Мура»

28 апреля 2022 г., 15:05

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Останні новини, що надходять, про великий інтерес інвесторів до стартапів з сегмента кремнієвої фотоніки свідчать про успіхи в розвитку цього перспективного напряму.

Посудіть самі, днями стартап Ayar Labs оголосив про отримання інвестицій у розмірі 130 млн дол. від такого помітного ІТ-гравця, як Nvidia. А загальні інвестиції в підтримуваний Біллом Гейтсом стартап Luminous Computing досягли 115 млн дол. І звичайно ж, не можна не відзначити PsiQuantum, який отримав загалом 665 млн дол. За оцінками компанії PitchBook, інвестиції в сегмент кремнієвої фотоніки у 2021 році становив близько 750 млн дол., удвічі у порівнянні з попереднім роком. Для наочності, у 2016 році вони не перевищували 15 млн дол.



Оптичний чилер Ayar Labs під назвою TerePHY

Такий інтерес, що зростає, до цієї технології пов'язаний зі швидко нарощуваними запитами до швидкості передачі великих обсягів даних, необхідної для ефективної роботи рішень на основі технології штучного інтелекту. На жаль, можливості кремнієвої електроніки незрівнянні з оптичними каналами. Ось тільки інтегрувати їх у мікросхеми виявилося не так просто. Проте наполегливість розробників дозволила досягти відчутного прогресу. Досить відзначити, що в березні цього року GlobalFoundries оголосила про комерційну доступність платформи з випуску кремнієвої фотоніки.

За оцінкою Брендана Бурка (Brendan Burke), провідного аналітика PitchBook, до 2025 року технологія кремнієвої фотоніки стане широко застосовною у дата-центрах. При цьому обсяг цього сегмента досягне 3 млрд дол., що можна порівняти з розміром ринку ШІ-рішень на базі графічних чіпів у 2020 р.

Згадується, як на початку 2000-х рр. мені довелося побувати на екскурсії в лабораторії кремнієвої фотоніки у штаб-квартирі Intel у Санта-Кларі. Тоді ця технологія сприймалася як якесь вишукування. А сьогодні на неї покладають надію, як на рятівницю закону Мура, який наштовхується на фізичні обмеження розмірів кремнієвого транзистора.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист