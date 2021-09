Новые сервисы Commvault защитят от программ-вымогателей

10 сентября 2021 г., 12:26

Компания Commvault представила новые сервисы защиты от программ-вымогателей.

Отмечается, что решение поможет бизнесу быть всегда готовым к отражению подобных атак, а также должно обеспечить надежную защиту от атак ransomware и оперативно реагировать на появление новых киберугроз.



Число атак вымогателей быстро увеличивается, и они наносят значительный ущерб: в среднем убытки от одной атаки составляют 1,85 млн долл.



В 70% случаев атак ransomware возникает риск утечки данных, а ставшие жертвами этих атак фирмы тратят в среднем 21 день на восстановление нормальных бизнес-процессов. Компании несут огромные убытки, большинство из них не готовы к отражению таких атак, и почти нет компаний, которые заранее разработали план действий в случае атаки вируса-вымогателя.



Commvault разработала новые сервисы защиты и послеаварийного восстановления на основе всей своей экспертизы и знаний проектирования решений, планирования и восстановления данных.



Первый из новых сервисов, Commvault Ransomware Protection Service, обеспечивает заказчику доступ к ресурсам и экспертизе, который помогут усилить безопасность внедренных у него решений Commvault, оценить во временной перспективе состояние его решения для защиты данных и в случае атаки быстро восстановить критичные для бизнеса данные. Этот сервис состоит из следующих компонентов: Ransomware Protection Design and Plan, Ransomware Protection Review, Ransomware Response.



Design and Plan позволяет заказчику определить, какие ресурсы у него уже защищены, и оценить, насколько его инфраструктура готова обеспечить постоянную защиту и возможность восстановления. В результате использования этого сервиса заказчик получает таблицу оценок готовности инфраструктуры, основные выводы обследования, рекомендации по совершенствованию защиты и план действий для улучшения безопасности с указанием их приоритетов.



Protection Review оценивает, насколько уже внедренное решение Commvault соответствует требованиям бизнеса заказчика, изменившимся с учетом новых угроз.



Commvault Ransomware Response Service, который входит в состав Ransomware Protection Service, но предлагается также и как отдельное решение, предоставляет заказчику экспертизу и ресурсы для восстановления после атаки вымогателя. Команда Commvault Ransomware Recovery Incident Manager and Recovery Operations совместно с заказчиком выявляет бизнес-критичные данные, которые пострадали в результате атаки, и выполняет их восстановление для быстрого возобновления бизнес-процессов.



Новые сервисы дополняют решения Commvault Ransomware Protect and Recover, реализующие основной функционал для защиты данных от атак программ-вымогателей.



«Вирусы-вымогатели быстро превратились во всемирную проблему и стали одной из самых опасных киберугроз, – отметил Рам Менаше (Ram Menashe), вице-президент Commvault по глобальным сервисам. – Мы предлагаем нашим заказчикам стратегический план защиты от этой угрозы и готовы обеспечить им поддержку на любой стадии атаки программы-вымогателя, а также предотвратить такие атаки с помощью сервиса Commvault Protection Review. Новые сервисы демонстрируют стремление нашей компании обеспечить безопасность и возможность восстановления данных наших заказчиков и выводить на рынок лучшие в индустрии инновационные продукты».

