Transcend представила SSD c расширенным диапазоном рабочих температур

10 сентября 2021 г., 11:49

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Компания Transcend Information представила полный ассортимент твердотельных накопителей, отличающиеся поддержкой расширенного диапазона рабочих температур. Новинки базируются на микросхемах памяти 3D NAND и выполнены в 2,5-дюймовом и mSATA форм-факторах с интерфейсом SATA III, а также включают NVMe PCIe Gen3 и SATA III M.2-продукты. Для них заявлено до трех тысяч циклов записи и стирания, и они способны функционировать при экстремальных температурах от −40°C до 85°C, что позволяет их использовать во встроенных системах, таких как AIoT, ITS (интеллектуальные транспортные системы), IoV (Интернет для автомобилей), а также системы видеонаблюдения.

Способность выдерживать широкий диапазон температур позволяет устройствам обеспечивать стабильную и надёжную работу при экстремальных условиях. Устройства, прошедшие широкомасштабные температурные испытания, могут работать в диапазоне температур от −40 ℃ до 85 ℃. Тестирование проводится в специально разработанной камере, в которой накопители подвергаются резким изменениям температуры и влажности в течение определённого периода времени. Отслеживается выносливость каждого отдельного компонента, проводится тщательное тестирование готового изделия на соответствие всем установленным требованиям.

Расширенный диапазон температур позволяет устройствам стабильно работать в диапазоне температур от −20 ℃ до 75 ℃. Разница между широким и расширенным температурными диапазонами невелика (максимум 20 градусов). Тем не менее, небольшое отклонение может иметь большое значение при применении в промышленности, здравоохранении, высокоточном производстве или военных системах, где точность и долговечность являются жизненно важными требованиями.

Для моделей c интерфейсом NVMe PCIe Gen3 заявлена скорость передачи данных до 3500 МБ/с в последовательных операциях. А при операциях случайного чтения/записи блоками по 4К производительность достигает 355 000 IOPS при емкости до 2 ТБ. Твердотельные накопители в компактном форм-факторе M.2 2280, 2260 и 2242 с интерфейсом SATA обеспечивают скорость чтения до 560 МБ/с и вмещают до 2 ТБ. Твердотельные накопители в 2,5-дюймовом и mSATA форм-факторах обеспечивают скорость передачи данных до 560 МБ/с и имеют емкость от 16 ГБ до 2 ТБ.

Разработанное Transcend специализированное программное обеспечение позволяет удалённо контролировать устройства, обеспечивать защиту конфиденциальным данным и восстанавливать информацию. А комплект разработки программного обеспечения (SDK) обеспечивает бесшовную интеграцию с имеющимися системами. С его помощью проводится удалённая диагностика локальных и облачных систем, включая проверку атрибутов S.M.A.R.T. и показателей ёмкости танталовых конденсаторов в SSD. Кроме того, оно предоставляет информацию о текущем состоянии системы, безопасно удаляет данные, восстанавливает утраченную информацию и устанавливает защиту паролем. Используя это программное обеспечение, можно продлить срок службы устройств хранения данных и гарантировать целостность данных.

На встраиваемые твердотельные накопители Transcend распространяется трёхлетняя ограниченная гарантия.

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