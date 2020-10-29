Лучшие версии антивирусов Bitdefender для дома 

0

Tweet

Bitdefender, ведущая мировая компания в области кибербезопасности, защищающая более 500 миллионов систем по всему миру, постоянно вносит свой вклад в развитие компьютерной безопасности. Посредством выпуска обновленных антивирусов для дома, компания помогает противостоять резкому всплеску онлайн-угроз и росту нестабильности системы, вызванных кризисом 2020 года.

Вызванные коронавирусной пандемией изменения делают мир более уязвимым для атак. В связи с этим, чтобы соответствовать требованиям жизни, работы и отдыха в «новой норме», пользовательская линейка антивирусов Bitdefender эволюционировала.

По данным отчета независимой исследовательской компании Forrester`s The Forrester Wave, в начале 2020 года антивирус Bitdefender был признан лучшим антивирусом для обеспечения безопасности пользователей, при этом оказывая минимальное воздействие на систему.

В марте 2020 года Bitdefender обнаружил 500% всплесков вредоносных атак с использованием упоминания слова «коронавирус». При этом показатель выявления фишинговых сайтов компанией Google вырос только на 350%, обнаруживая 240 миллионов спам-сообщений в день, многие из которых привели к мошенничеству и компрометации деловой почты.

Сложность атак растет в связи с переходом на режим «работа на дому», который размывает границы между личными и рабочими устройствами. Поэтому преступники все чаще выбирают в качестве потенциальной точки входа в корпоративные системы отдельных лиц.

«Главная миссия Bitdefender всегда заключалась в том, чтобы защищать пользователей путем использования минимальных затрат на ресурсы. Сейчас это актуально, как никогда», — сказал Ciprian Istrate, Bitdefender’s Vice President for Consumer Solutions. «Мы разработали передовые и мощные антивирусы для дома или компании, сохраняя при этом низкое воздействие на систему».

Антивирус Bitdefender противостоит беспрецедентному росту количества онлайн-угроз, обеспечивая безопасность пользователей, систематически обновляя существующие функции. Например, обновление сведений об уязвимостях в устройствах помогают обнаруживать ошибки, которые могут привести к утечке данных и изменять настройки. Это, в свою очередь, может ослабить безопасность любого устройства.

Последнее достижение Bitdefender — это оптимизированный пользовательский интерфейс, позволяющий клиентам получать более полное представление о работе с несколькими устройствами и операционными системами.

Убедиться в вышеперечисленных преимуществах лучшего антивируса Bitdefender Вы можете прямо сейчас! Только до 30 ноября 2020 года на самые популярные антивирусы для дома компания Bitdefender дарит скидку до 60%.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!