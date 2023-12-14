"Київстар" відновить три основні сервіси до кінця тижня

14 декабря 2023 г., 16:35

За повідомленням Олександра Комарова, генерального директора "Київстар", зробленим ним у телевізійному ефірі "Єдиного марафону", три базові сервіси, що включають мобільний голосовий зв'язок, передання СМС і мобільний широкосмуговий інтернет-доступ, мають бути повністю відновлені до кінця поточного тижня.



Затримка із запуском високошвидкісної передачі даних пов'язана з необхідністю реалізації заходів захисту мережі від повторних кібератак. За словами Олександра Комарова, злом такого масштабу раніше не спостерігався ніде у світі. Тому оператор діє з максимальною обережністю. Усі свої сервіси "Київстар" планує відновити протягом місяця.

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