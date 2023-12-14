IDC прогнозує, що GenAI сприятиме зростанню продуктивності на 1 трлн дол.

14 декабря 2023 г., 15:25

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У бізнес-середовищі, де продуктивність і зростання доходів стоять на першому місці серед організаційних пріоритетів, роль генеративного штучного інтелекту (GenAI) виходить на перший план. IDC прогнозує, що до 2025 року відбудеться серйозна зміна парадигми: 35% підприємств по всьому світу використовуватимуть GenAI для спільної розробки цифрових продуктів і послуг, що потенційно подвоїть зростання їхніх доходів порівняно з конкурентами.

IDC прогнозує, що в міру того, як це впровадження прискорюватиметься, розвиток навичок на основі GenAI та автоматизації дасть змогу організаціям підвищити продуктивність на 1 трильйон доларів у всьому світі до 2026 року.

Виникає ключове питання: чому клієнти надаватимуть пріоритет при створенні своїх дорожніх карт GenAI? Відповіді на нещодавнє глобальне опитування керівників вищої ланки, проведене компанією IDC, свідчать про те, що протягом наступних 18-24 місяців основна увага буде зосереджена на підвищенні продуктивності, особливо у сферах продажів, ІТ та фінансів. Дійсно, понад 50% респондентів підкреслили, що підвищення продуктивності є найважливішим бізнес-результатом, на який вони націлені на наступні 18 місяців.

У 2024 році інструменти GenAI дозволять топ-менеджерам подвоїти продуктивність використання неструктурованих даних, розкриваючи невикористані інсайти та знання. Але Джьоті Лалчандані (Jyoti Lalchandani), віце-президент групи IDC, очікує, що пріоритети будуть змінюватися, оскільки організації розширюватимуть свої погляди за межі продуктивності.

«Для більшості організацій легко розробити сотні варіантів використання GenAI для підвищення продуктивності, але багато хто вже задається питанням, чи не надто вони зосереджуються на скороченні витрат і не приділяють достатньої уваги тому, як GenAI може допомогти їм збільшити свої доходи, - зазначає Лалчандані. - Ми очікуємо, що акцент на підвищенні продуктивності поступиться місцем зростанню доходів у найближчі 3-5 років. Причому продажі, ІТ, фінанси, операційна діяльність та ланцюжок поставок - усі повідомляють про очікування зростання доходів від GenAI. Постачальники повинні ретельно відстежувати цей зсув разом зі своїми основними покупцями, щоб гарантувати, що їхні пропозиції рішень GenAI продовжують відповідати бізнес-цілям їхніх клієнтів, що змінюються».

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