Google випускає Gemini Pro для підприємств і розробників

14 декабря 2023 г., 17:25

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Компанія Google оголосила про доступність своєї генеративної моделі Gemini доступною для розробників і підприємств.

Рішення буде пропонуватися у трьох варіантах: Ultra, Pro та Nano. Найменша модель, Nano, доступна в Android, починаючи з телефону Pixel 8 Pro, а спеціалізована Gemini Pro вже працює за лаштунками штучного інтелекту в чат-боті Google Bard. Модель Ultra - найбільша і найпотужніша версія, призначена для найскладніших завдань, але вона не буде надійде у широкому доступі на початку 2024 року.

Починаючи з сьогоднішнього дня, розробники зможуть швидко і легко отримати доступ до Gemini Pro через Google AI Studio.

За допомогою AI Studio розробники можуть зареєструватися через обліковий запис Google та отримати безкоштовну квоту, яка дозволяє створювати до 60 запитів на хвилину. Потім роботу можна перенести у вибране середовище розробки, наприклад, Vertex AI, яка містить численні моделі та можливості для налаштування.

У межах AI Studio та Vertex AI розробники отримують доступ до Gemini Pro, яка є лише текстовою моделлю з контекстним вікном на 32 000 лексем. А крім того до Gemini Pro Vision, яка приймає текст і зображення або відео як вхідні дані та виводить текст на виході. Модель може працювати на 38 мовах і доступна у 180 країнах.

Наприклад, під час прес-брифінгу Google продемонстрував, як Gemini Pro Vision може отримати підказку із зображеннями всередині будинку, виставленого на продаж, із запитом на створення списку нерухомості. Модель використовувала запит і зображення для створення текстового оголошення, яке могло з'явитися. Після того, як розробник використав зображення та запит, базовий код, згенерований моделлю, можна було експортувати в додаток через API або Vertex AI, щоб можна було продовжити налаштування або кастомізацію.

Повідомляється Gemini Pro доступні набори для розробки програмного забезпечення, щоб розробники могли негайно почати створювати додатки. Так щоб вони працювали на будь-якій платформі, в тому числі з використанням Python і Node.js, Kotlin для Android, Swift для iOS і JavaScript.

Наголошується, що однією з найбільших переваг Vertex AI з доступом до моделей Gemini є те, що розробники та корпоративні користувачі можуть налаштовувати моделі за допомогою даних компанії та доповнювати їх.

На додаток до Gemini Pro, яка з'явиться у Vertex AI, компанія також представила масштабне оновлення моделі перетворення тексту в зображення Imagen 2, яка вже доступна для загального користування. Google акцентувала увагу на тому, що нова версія чудово справляється зі створенням тексту всередині зображень, навіть написаного на об'єктах.

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