«Київстар» з лютого модернізував 3 тис. базових станцій, підключивши LTE-900

28 июня 2022 г., 15:25

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Національний телеком оператор продовжує інвестувати у розвиток мобільного зв`язку, не зважаючи на масштабні військові дії. З лютого «Київстар» збільшив територію покриття мережі 4G у 19 областях України, де підключив до швидкісної передачі даних 3,5 тис. населених пунктів.

Задля забезпечення стабільного та надійного зв`язку, компанія з лютого модернізувала 3 тис. базових станцій, підключивши на них сучасну технологію LTE-900. В основному це базові станції, які знаходяться у невеликих містах і селах з населенням до 2000 людей. Завдяки цьому збільшено ємність мережі і покращено якість 4G у 3500 населених пунктах у 19 областях України. Серед них – Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська та інші області України, де наразі не ведуться активні бойові дії.

Крім того, для кращого задоволення потреб абонентів у якісному мобільному інтернеті оператор цього року збудував 140 нових базових станцій. З метою покращення якості зв`язку в регіонах інтенсивного дата-трафіку компанія також розпочала освоєння частот діапазону 2300 МГц, які отримала від держави на період дії військового часу в країні.

Від початку війни майже 5 млн абонентів компанії переїхали з великих міст до невеликих селищ у межах своєї області, а ще 4 млн – переїхали з інших регіонів у Західні області України. У зв`язку з цим телеком оператор збільшує ємність мережі і покращує якість радіо покриття у місцях зростання інтернет-трафіку.

Крім того, від початку військових дій спеціалісти телеком оператора усунули тисячі аварійних ситуацій, які виникли внаслідок пошкодження телекомунікаційної інфраструктури, замінили майже 30 тис. м зруйнованих волоконно-оптичних ліній, здійснили 3,5 тис. ремонтних робіт на баштах стільникового зв’язку. Більш як 90% телеком інфраструктури компанії працює у штатному режимі, забезпечуючи зв`язок і швидкісний інтернет для потреб абонентів, державного сектору і приватних компаній.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист