Среднесуточный интернет-трафик «Укртелеком» по оптике вырос за год на 30%

9 февраля 2021 г., 12:51

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По сообщению «Укртелекома», среднее потребление интернет-трафика одним пользователем оптики в январе составило 283 ГБ (или 9,1 ГБ на одного абонента ежесуточно). Это в два раза больше, чем за медными технологиями (ADSL) — средний трафик за месяц составил 140 ГБ (4,5 ГБ на одного абонента в сутки).

В первую пятерку областей по наибольшему среднесуточному потреблению интернет-трафика одним абонентом, который пользуется оптическим доступом, вошли Закарпатская область с показателем более 11 ГБ, Николаевская — 10,8 ГБ, Черкасская — 10,2 ГБ, Харьковская и Кировоградская — на уровне 10 ГБ.

Вплотную к первой пятерки приблизились Херсонская и Тернопольская области с показателями 9,67 и 9,6 ГБ соответственно. В Киевской области этот показатель составляет 8,7 ГБ, а в г. Киев — 7,6 ГБ.

По информации национального телекомоператора, в сравнению с январем 2020 года среднесуточный оптический трафик вырос более чем на 30%.

Последние годы оператор активно развивает современную телеком-инфраструктуру в населенных пунктах по всей стране, реализуя проекты по их подключению к быстрому оптическому интернету. В течение 2019 и 2020 гг к оптике подключены около 600 небольших населенных пунктов.

По состоянию на начало 2021 г. интернетом от «Укртелекома» пользуются в 3322 населенных пунктах страны.

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