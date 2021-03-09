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Тимур Ягофаров

Экскурсия в смартфон

9 марта 2021 г., 18:15
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Xiaomi опубликовала видео, на котором познакомила с тем, как устроен ее новый флагман Redmi Note 10Pro.

Стоит признать, что производители не слишком стремятся открыть фирменные секреты своих смартфонов. Поэтому шаг Xiaomi выглядит точно нестандартно.

Заглянуть под крышку современно смартфона довольно интересно. Здесь, в отличие от тех же ультрапортативных ноутбуков, большую часть пространства занимает батарея. И можно понять почему производители отказались от смены аккумулятора – настолько плотно упаковано пространство, что пользователю уже не по силам выполнить операцию по его извлечению.

Примечателен и тот факт, что фотомодули находятся, пожалуй, на втором месте по отведенному им пространству. А вот собственно схемотехника вычислительной платформы ушла на третий план. Недаром сегодня смартфон выбирают скорее по фото-функциональности, чем по процессору и его обвязке.

Не раз доводилось слышать о том, что отказ от аудиовыхода 3,5 мм позволяет существенно прибавить места под батарею. Честно говоря, не слишком впечатлила объемность модуля, отведенного под этот интерфейс.

А что думаете вы по поводу компоновки современного смартфона?     

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