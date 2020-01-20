Итоги недели: Visa прикупила стартап за 5,3 млрд долл.; Google в клубе триллионеров; первый рост на рынке ПК за последние 8 лет

20 января 2020 г., 4:07

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Прошедшая неделя была полна различных интересных событий, но открылась она большой сделкой, о которой стало известно в понедельник.

Visa сообщила о покупке стартапа Plaid за 5,3 млрд долл. Купленная финтех-компания разрабатывает API для свзязи различных систем и процессов в банковской сфере. Компания была основана в 2013 г. в Сан-Франциско, и в числе ее клиентов уже более 2600 различных финтех-операторов. Стоит отметить, что Visa и ее конкурент Mastercard были в числе первых инвесторов стартапа. Сегодня Plaid растет в год на 100%. Поэтому совершенно не удивительно, что Visa решила совершать покупку сейчас, через пару лита капитализация Plaid этого бы просто не позволили сделать

На уходящей неделе было объявлено еще о нескольких поглощениях. Так Samsung решила укрепить свой бизнес 5G покупкой сетевого консультанта TeleWorld, работающего в США. Одна из первых сделок подобного рода для корейской компании, что весьма показательно.

Google отметилась двумя сделками - приобрела разработчика уникального оборудования для электронной коммерции и разработчика платформы бескодовой разработки. Ирландский стартап Pointy нашёл для себя уникальную нишу на рынке оборудования для электронной коммерции. Он выпускает аппаратный модуль, размером со спичечный коробок, подключаемый к сканеру штрих-кодов и служащий для упрощения контроля складских запасов предприятий розничной торговли. Анализируя сделанные покупки, устройство Pointy оценивает имеющийся в наличии остаток для каждого товара. На базе этих данных модуль автоматически генерирует веб-страницу магазина, демонстрирующую ассортимент продаваемых продуктов и их доступность для заказа. Привлекательность такого решения для более 15 тысяч розничных клиентов Pointy заключается в том, что оно делает их каталоги доступными для индексации поисковиком Google, и для этого совсем не нужно создавать собственный онлайновый магазин.

Разработчик инструментария AppSheet заинтересовал Google по другой причине. С помощью этой платформы сотрудники предприятий, не имеющие опыта программирования, могут самостоятельно автоматизировать выполнение на своём рабочем месте рутинных задач, с прицелом на ключевые для Google Cloud вертикали — финансовые сервисы, розничную торговлю и медиа. Фирма AppSheet была основана в Сиэттле в 2012 году. Её платформа активно используется уже более пяти лет такими гигантами, как Pepsi, Toyota, Whirlpool, Costco.

Но это не все новости про Google, которые пришли в последние дни. Было дно весьма знаковое сообщение - родительская компания главного поисковика планы, Alphabet, впервые достигла 1 триллиона долларов рыночной капитализации, таким образом став четвертой в ряду с Apple, Microsoft и Amazon. Хотя на данный момент клуб технологических триллионеров насчитывает всего три компании, капитализация Amazon сейчас не более - 930 млрд долл. По данным FactSet, суммарная стоимость упомянутой четверки плюс Facebook (620 млрд долл.) за последние пять лет выросла на 3,5 трлн долл., до 5,2 трлн долл., а доля от общей капитализации S&P 500 увеличилась с 11% до более 17%.

Еще одна новость от Google. На этой неделе было официально анонсировано ее партнёрство с IBM, позволяющее предприятиям переводить на облачные рельсы их устаревшую инфраструктуру, базирующуюся на Power Systems. Как отмечают, многие наблюдатели, пока трудно сказать почему IBM решила помочь Google, с которой она конкурирует на облачном рынке. Хотя в конце концов, для неё эта инициатива может обернуться увеличением продаж оборудования.

IBM еще ко всему прочему присоединилась к группе компаний, поддержавших Google в диспуте с Oracle. Под направленными в суд обращениями Amicus Curiae («друг в суде» — ходатайство от стороны, не участвующей в судебном процессе) с одобрением позиции Google в числе прочих подписались IBM, её дочернее предприятие Red Hat, Etsy, Cloudera, Shopify и авторитетные отраслевые организации, включая Wikimedia Foundation. Напомню, спор ведётся уже более 10 лет по поводу законности заимствования кода прикладных программных интерфейсов. Oracle утверждает, что ранние версии Android нарушали её авторские права тем, что содержали 11500 строк кода Java API. Google настаивает, что это укладывается в определение добросовестного использования (fair-use).

На днях, кстати, стало известно, что маркетинг упомянутой выше Oracle возглавит Ариэль Келман, который последние шесть лет занимал пост вице-президента по глобальному маркетингу в Amazon Web Services, а до этого выполнял подобные функции в Salesforce.

Парочка новостей от Microsoft. Первая, как это бы не прозвучало странно, с легким “налетом” все той же Google. Редмонд на уходящей неделе объявил о доступности к загрузке браузера Edge. Чуть более года назад Microsoft объявила о намерении перестроить свой браузер, используя платформу с открытым исходным кодом Chromium. Среди основных мотивов были названы улучшение совместимости для всех пользователей, уменьшение фрагментации для веб-разработчиков и развитие партнерских отношений с сообществом Chromium для улучшения самого ядра этого проекта.

Вторая новость - Microsoft инвестирует 1 млрд. долл. в развитие климатических инноваций. Корпорация анонсировала масштабный план по сокращению углеродного следа, который включает уменьшение эмиссии и удаление продуктов выбросов из атмосферы, содействие клиентам и партнерам. К 2030 г. Microsoft намерена достичь отрицательного уровня углеродной эмиссии. Сокращение выбросов включает в себя переход на возобновляемые источники энергии для всех ЦОДов, зданий и кампусов к 2025 г., а также полную электрификацию внутреннего автопарка. К 2050 г. компания планирует полностью удалить свой углеродный след, как от прямых выбросов, так и за счет потребления электроэнергии, за все время с момента ее основания. Кроме того, в течение следующих четырех лет компания планирует выделить 1 млрд. долл. в рамках нового «Фонда климатических инноваций», чтобы ускорить развитие прогрессивных методов, технологий и научных разработок по сокращению выбросов углерода и их вывода из атмосферы.

В исследования, в том числе и климатических изменений, будет вовлечен новый суперкомпьютер, который заказан Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды у компании Atos. В рамках проекта с бюджетом в 80 млн евро, как отмечается, будет построен самый мощный метеорологический суперкомпьютер в мире - система BullSequana XH2000 будет работать на процессорах AMD EPYC второго поколения,.

Тем временем, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing ожидает заметный рост выручки в январе-марте. Прогнозируется прирост дохода в первом квартале на 45% - 10,2–10,3 млрд долл. против 7,1 млрд долл. год назад. Тайваньская компания делает серьезную ставку на высокий спрос на смартфоны 5G.

Кстати, о смартфонах - на протяжении прошлого года, согласно данным IDC, мировой рынок освоил не менее 206,7 млн бывших в использовании смартфонов, в том числе официально восстановленных в заводских условиях. Относительно предыдущего года рост составил 17,6%. Это на фоне того, мировой рынок новых смартфонов в очередной год отчитался снижением показателей в натуральном выражении.

Ну, и в заключение, еще немного данных от IDC, позитивных. В финальной четверти года аналитическая компания насчитала 71,8 млн глобально отгруженных традиционных ПК, что на 4,8% больше, чем было в 2018-ом. Квартал для этого сегмента оказался лучшим за последние четыре года. В целом за 2019 г. поставки ПК увеличились на 2,7% и этот рост оказался первым за последние восемь лет.

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