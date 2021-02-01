Итоги недели: квартальные рекорды; Twitter заработает на рассылках; последствия торнадо SolarWinds; Mi Air Charge зарядит и в паре метров

1 февраля 2021 г., 4:04

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На уходящей неделе компании продолжили публиковать финансовые итоги минувшего квартала. И для многих они оказались рекордными, несмотря на пандемию и прочие усложняющие обстоятельства.

Microsoft сообщила о росте квартальной выручки по сравнению с прошлогодним периодом на 17% - с 36,9 млрд долл. до 43,1 млрд долл. Чистая прибыль, и вообще, поднялась на 33% - с 11,649 млрд долл. до 15,463 млрд долл. Продажи Intelligent Cloud достигли 14,6 млрд долл, увеличившись на 23%, а объемы дохода от Azure выросли на все 50%. Но прирост отмечался по всем направлениям.

Доход Apple за квартал впервые превысил 100 млрд долл. Если точнее он составил 111,4 млрд долл., что на 21% больше в годовом сравнении. Продажи сервисов выросли с 12,715 млрд год назад до 15,761 млрд долл. В лидерах, конечно же, iPhone - с 55,957 млрд до 65,597 млрд долл., рос и сбыт Mac - с 7,160 млрд до 8,675 млрд долл., как и iPad - с 5,977 млрд до 8,435 млрд долл. Общая категория Wearables, Home and Accessories показала 12,971 млрд долл., в 2019 г. было 10,010 млрд долл. В географическом контексте самый большой рост был у Китая — с 13,578 млрд долл. за год до 21,313. Еще немного и в Поднебесной компания будет продавать столько же, сколько во всех странах Европы - 27,306 млрд долл.

Накануне в ожидании объявления результатов квартала акции Apple подскочили до очередного максимуму и ее капитализация достигла очередного рекорда — на пике до 2,43 трлн долл. За последний год ценные бумаги компании выросли на 79%. И это не предел, аналитики ожидают действия «суперцикла», прогнозируется, что до 350 млн пользователей iPhone могут обновить свои устройства в этом году.

Но и это еще не все - Apple стала ведущим вендором смартфонов по итогам квартала. По данным Canalys в итоговом квартале 2020 г. было глобально отгружено 359,6 млн смартфонов (-2% «YoY»). У производителя iPhone показатель - 81,8 млн устройств. Долгое время лидировавшая Samsung уже на втором месте, далее - Xiaomi, Oppo и Vivo. Впервые за последние шесть из Тор-5 выпала Huawei (включая Honor).

Еще одна интересная новость от Apple - ее главный руководитель разработки аппаратных платформ Дэн Риччио брошен новый проект, на какой именно компания не сообщает. Наблюдатели начали гадать - одни считают, что речь идет про Apple Car, другие делают ставку на разработку новых линеек продуктов для VR и AR.

Но вернемся к итогам квартала. Упомянутая ранее Samsung сообщила, что по итогам 2020 г. выручила 212 млрд. долл. при операционной прибыли в 32 млрд. долл. В четвертом квартале ее продажи достигли 55 млрд. долл., а прибыль – 8 млрд. долл. Последний показатель, как отмечается, вырос на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет производства дисплеев и чипов памяти, но снизился на 26,7% по сравнению с третьим кварталом, что обусловлено снижения цен на память и слабых продаж потребительских товаров.

В минувшем квартале заметно выросла прибыль и у AMD - до 1,781 млрд долл. на фоне 170 млн долл. годом ранее. При этом оборот за отчетный период вырос до 3,24 млрд долл., что в годовом сопоставлении на 53% больше и на 16 % по сравнению с предыдущим кварталом.

Выручка компании за весь прошлый год составила 9,76 млрд долл. и это на 45% лучше, чем было в 2019-м. А чистая прибыль достигла рекордной отметки в 2,49 млрд долл.

Пандемия и ее последствия заставили людей больше времени проводить в соцсетях, как следствие суточная аудитория за год у Facebook выросла на 11% до 1,84 млрд подписчиков. Доход компании в 2020 г. вырос на 22% до 85,97 млрд долл., а в прошедшем квартале удалось нарастить продажи на треть до 28,07 млрд долл., прибыль выросла на 53% до 11,22 млрд долл. Доход Facebook за весь 2020 г. вырос на 22% до 85,97 млрд долл.

А вот у Seagate квартальный доход сократился хоть и не на много (на 3%), но до 2,62 млрд. долл. Чистая прибыль снизилась на 12% в годовом сопоставлении до 280 млн. долл. При этом суммарная вместимость накопителей, отгруженных за отчетный период, достигла 129,2 экзабайт, тогда как годом ранее этот показатель составлял лишь 106,9 ЭБ.

Компания Twitter сообщила о приобретении стартапа Revue, который предлагает сервис организации платных рассылок контента. Социальная сеть планирует в будущем расширить возможности и функций сервиса, чтобы упростить для авторов привлечение целевой аудитории. Если Twitter сможет убедить даже небольшую часть своей огромной аудитории покупать рассылки, публикуемые через Revue, это может превратить его приобретение в заметный дополнительный поток доходов.

Отголоски от ситуации со взломом SolarWinds продолжают доходить. На уходящей неделе сообщения Fidelis, Mimecast, Palo Alto Networks и Qualys довели общее количество поставщиков средств кибербезопасности, установивших троянизированные версии приложения SolarWinds Orion, до восьми. Ранее стало известно о FireEye (первоначальное вторжение, которое раскрыло всю атаку на цепочки поставок SolarWinds), затем о Microsoft (злоумышленники получили доступ к исходному коду ПО этой компании), CrowdStrike (попытка вторжения потерпела неудачу) и Malwarebytes (получен доступ к некоторым адресам электронной почты компании).

Тем временем компания Commvault продолжает укреплять свои облачные продукты и объявила об очередном расширении портфеля BaaS-решений Metallic, куда добавлены новые решения для защиты данных, поддержка рабочих нагрузок корпоративного класса. Улучшена защита приложений SaaS за счет реализации резервного копирования данных Salesforce и усовершенствования восстановления данных Microsoft Teams, кроме того реализовано резервное копирование баз данных Oracle и Active Directory с помощью Metallic Database Backup. И в дополнение к этому расширен функционал для защиты данных гибридного облака за счет добавления в Metallic поддержки полностью интегрированного специализированного устройства резервного копирования HyperScale X.

Ну, и в заключение про беспроводную зарядку. На днях Xiaomi анонсировала новую систему Mi Air Charge и утверждает, что она способна заряжать сразу ряд устройств одновременно, причем на расстоянии в несколько метров. Правда, заряжаемые девайсы также должны быть снабжены специальными антеннами. Сообщается, что процессу зарядки не мешают даже физические препятствия между ЗУ и смартфоном. Судя по тому, что пока не объявлены даже сроки поставок зарядки, Xiaomi этим анонсом пытается застолбить место первопроходца. Но Mi Air Charge может оказаться вполне востребованным, если система еще и сама будет определять разрядившееся устройство, находящееся в той же комнате, и автоматически подзаряжать его.

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