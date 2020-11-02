Итоги недели: AMD покупает Xilinx за $35 млрд, а Marvell - Inphi за $10 млрд; Apple уже четвертая в смартфонах; $96,1 млрд за квартал у Amazon; вышел ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения

2 ноября 2020 г., 2:54

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Уходящая неделя была весьма насыщенна различными громкими анонсами. И основным ньюсмейкером, бесспорно, стала AMD.

Пару недель назад появились слухи о том, что компания ведет переговоры с Xilinx о покупке. Но многие наблюдатели сходились во мнении, что пока AMD это не по зубам. Ведь на лидера в сегменте FPGA не покусилась даже Intel и довольствовалась покупкой второго номера Altera за 10 млрд долл. в 2016 г. И вот во вторник стало известно, что сделка между AMD и Xilinx состоится и ее сумма составит 35 млрд долл., которые будут выплачены акциями. В результате текущие акционеры Advanced Micro Devices будут владеть примерно 74% объединенной компании, акционеры же покупаемой компании получат 26%. Как утверждается, после завершения поглощения AMD сможет предложить заказчикам самый мощный в отрасли портфель высокопроизводительных технологий, сочетающих в себе чипы, графические процессоры, FPGA, адаптивные SoC. В купе с обширным опытом в области ПО это позволит создавать ведущие вычислительные платформы для облачных, периферийных и конечных устройств. Благодаря объединенной команде из 13 тыс. инженеров и ежегодным инвестициям в R&D свыше 2,7 млрд. долл. у AMD появятся дополнительные ресурсы для разработки новых технологий и решений. Кроме того компания рассчитывает достичь операционной эффективности в размере около 300 млн. долл. в течение 18 месяцев после закрытия сделки, в первую очередь за счет синергии.

Буквально через пару дней после анонса поглощения Xilinx компания AMD представила свои флагманские графические решения - Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2. Заявлено, что она обеспечивает до двух раз более высокую производительность по сравнению с картами предыдущего поколения. При этом энергоэффективность решения увеличена на 30%. Кроме того, новая технология AMD Infinity Cache обеспечивает увеличение пропускной способности до 2,4 раз по сравнению с архитектурными решениями AMD RDNA на базе GDDR6.

В день объявления сделки с Xilinx компания AMD также сообщила о финансовых результатах AMD за прошедший квартал, которые превзошли все ожидания. Доход достиг рекордного показателя 2,8 млрд долл., увеличившись за год на 56%. Чистая прибыль AMD выросла на 225% до 390 млн долл. Выручка по направлению Computing and Graphics в III кв. подскочила на 31% до 1,67 млрд , направление Enterprise, Embedded and Semi-Custom принесло 1,13 млрд долл.

На уходящей неделе многие компании представили результаты квартала.

SAP продемонстрировала двузначный рост прибыли на акцию за период. Однако согласно представленным результатам квартальная выручка компании в годовом сравнении сократилась на 4% до 6,54 млрд евро. Компания заявила о нацеленности на значительное увеличение доходов от облаков до более чем 22 млрд. евро к 2025 г.; доля предсказуемой выручки – 85%, доля валовой облачной маржи – 80%; двузначный рост операционной прибыли с 2023 по 2025 гг. Но при этом прогнозы на следующий квартал были снижены и котировки SAP упали почти на 20%.

Квартальный доход Microsoft в годовом сравнении вырос на 12 % до 37,2 млрд долл. Показатель чистой прибыли достиг 13,9 млрд долл, продемонстрировав рост на 30%. Активнее всего, как и следовало бы ожидать, росли поставки облачных решений - продажи Azure увеличились на 48% . Направление Intelligent Cloud подняло показатели на 20% до 13 млрд долл. А продажи Dynamics 365 выросли на 38%. Квартальный доход подразделения Surface увеличился на 37% до 1,5 млрд долл., что для многих оказалось неожиданностью. Продажи подразделения More Personal Computing (куда входит Windows и Xbox) составили 11,8 млрд долл. — прирост в целом на 6 %.

Доход Alphabet, материнской компании для Google, в III кв. вырос на 14% до 46,17 млрд долл. Прибыль холдинга составила 11,25 млрд долл., или 16,40 долл. на акцию, что оказалось заметно выше прогнозов экспертов. Стоит отметить, что из 46,17 млрд долл. Alphabet на долю Google пришлось 46,02 млрд долл. Также интересный факт - сервис YouTube впервые за свою историю принес за квартал более 5 млрд долл. (год назад было 3,8 млрд долл.).

Amazon вопреки продолжающейся пандемии, а может и благодаря ей, бьет рекорды. Выручка достигла 96,1 млрд долл., увеличившись на 37% в годовом сравнении. Квартальная прибыль компании выросла почти втрое до 6,3 млрд долл. И это несмотря на то, что компания увеличила штат на 400 тыс. сотрудников и подняла минимальную зарплату до 15 долл. в час. Квартальная выручка AWS выросла за год на 29% до 11,6 млрд долл. Операционная прибыль по этому направлению поднялась на 57% до 3,53 млрд долл. Но многие эксперты недовольны тем, что рост продаж AWS остался практически на том же уровне что и в прошлом году за тот же период.

Доход Apple за прошедший квартал по сравнению с прошлым годом вырос не значительно — с 64,040 млрд долл. до 64,698 млрд долл. Интересно, что на продукты сейчас приходится 50,149 млрд долл., а сервисы уже приносят 14,549 млрд долл. - тогда как в IV кв. 2019 г. было соотношение 51,529 млрд долл. к 12,511 млрд долл. Показатели Apple за весь прошедший финансовый год выросли куда заметнее - доход с 260,174 млрд долл. до 274,515 млрд долл., а прибыль - с 55,256 до 57,411 млрд долл.

Консолидированная выручка Samsung Electronics за квартал составила 59 млрд долл.. операционная прибыль — 10,9 млрд долл. Квартальная операционная прибыль увеличилась на 52% по сравнению с предыдущим кварталом и на 59% в годовом выражении, благодаря усилению спроса на смартфоны. Был отмечен почти 50-процентный скачок в объемах продаж мобильных устройств корейского производителя.

Samsung, кстати, сохранила верхнюю строку рейтинга глобальных производителей смартфонов, причем вендору удалось незначительно улучшить прошлогодний результат.Согласно подсчетам IDC. несмотря на очередной спад, мировая индустрия смартфонов по итогам третьего квартала продемонстрировала первые признаки восстановления — за квартал отгружено 353,6 млн устройств, вследствие чего спад не превысил 1,3%, хотя прогнозировали ранее все 9%. У Huawei продолжается черная полоса, связанная с санкциями правительства США. А вот Xiaomi - напротив продолжает увеличивать обороты и по итогам рассматриваемого периода даже сумел впервые опередить Apple, которая впервые оказалась на четвертой строке рейтинга. Интересно и то, что vivo возвратилась в Тор-5 (во многом благодаря высокому росту продаж в Индии моделей стоимостью менее 200 долл).

Но вернемся еще раз к слияниям и поглощениям. На уходящей неделе была объявлена еще одна крупная сделка. Marvell Technology приобрела Inphi за 10 млрд долл. Последняя была основана в 2000 г. и разрабатывает полупроводниковые решения для высокоскоростной передачи данных по оптическим каналам связи. Как отмечается, портфель высокоскоростных электрооптических решений Inphi позволяет создавать коммутационную структуру для облачных ЦОД, а также проводных и беспроводных операторских сетей. Сочетание этих решений с набором продуктов Marvell для хранения данных, сетей, процессоров и средств безопасности должно позволить объединенной компании стать лидером в области сквозных технологий в инфраструктурных проектах.

Еще одна интересная новость - китайская финтех компания Ant Group, принадлежащая Джеку Ма, основавшему Alibaba Group, готовится к выходу на IPO, а точнее говоря к двойному листингу — на Шанхайской и Гонконгской биржах. Суммарно выход на биржу должен привлечь около 34,4 млрд долл., это больше чем получила сама Alibaba Group в свое время, и даже саудовская Aramco, имевшая рекордную капитализацию на момент старта торгов ее ценных бумаг. В ходе размещения ожидается, что капитализация Ant Group составит 315 млрд долл. Это на фоне того, что на данный момент рыночная стоимость Mastercard, например, составляет 318,40 млрд долл., Visa - 410,83 млрд, а крупнейшего в США банка JPMorgan Chase - 308,54 млрд долл.

От рыночных новостей перейдем к продуктовым.

Lenovo представила 8-е поколение ноутбуков для бизнеса ThinkPad X1 Carbon. По заявлению производителя это премиальное решение с экраном 14 дюймов имеет одни из лучших в своем классе параметры - массу 1,09 кг при толщине менее 1,5 см. На борту чипы Intel Core i7 10-го поколения, от 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью до 2048 ГБ. Устройство имеет крепкий карбоновый корпус и прошло тестирование по 12 военным стандартам и более 200 внутренних проверок качества. Для новинки заявлено время выхода из режима сна не более секунды. А продолжительность автономной работы достигает 13,8 часов.

На прошедшей неделе Toshiba Electronics Europe представила новую линейку жёстких дисков, предназначенных для широкого спектра критически важных бизнес-приложений. Отмечается, что механическая конструкция с воздушным наполнением нового поколения РВD отличается лучшей энергоэффективностью и меньшим количеством компонентов. Благодаря этому линейка позволяет снизить общую стоимость владения, при сравнении с моделями предыдущего поколения. Накопители будут поставляться с емкостью 4 ТБ, 6 ТБ и 8 ТБ.

Компания SpaceX на днях приступила к следующему шагу в развитии своего проекта Starlink по предоставлению спутникового доступа в Интернет — началось бета-тестирование в США и Канаде. Пользователям предлагается приобрести комплект из антенны и роутера Wi-Fi за 499 долл. Ежемесячная плата составит 99 долл. и за эти деньги компания обещает скорость на уровне от 50 до 150 Мбит/с, а задержки в интервале 20-40 мс. Ожидается, что к следующему лету спутников будет достаточно и для более надежного коннекта в этом регионе и для сокращения пинга до 16-19 мс.

Ну. и в заключение, новость от Honeywell. Эта компания, известная своими решениями для аэрокосмической и промышленной техники, вернулась на компьютерный рынок, с которого она ушла три десятка лет назад. В марте она неожиданно для всех объявила, что работает над квантовым компьютером, в котором используются кубиты на основе ионных ловушек. В прошедший четверг была представлена System H1, которая имеет 10 кубитов и обеспечивает удвоенную производительность благодаря квантовому объёму, увеличенному до 128. Система Honeywell конструктивно отличается от квантовых компьютеров, создаваемых Google и IBM. Кубиты в других системах хранят квантовую информацию на протяжении всего нескольких микросекунд, а у ионных кубитов Honeywell период когерентности исчисляется секундами. Такая стабильность позволяет System H1 выполнять определенные операции с данными, трудноосуществимые или невозможные для других систем. Компания уже начала предлагать 10-кубитную систему H1 корпоративным клиентам по подписке через облачный API и службу Azure Quantum Microsoft. Так что все вполне реально.

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