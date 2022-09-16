16 сентября 2022 г., 18:35

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До речі історична подія для криптоіндустрії… Ні, біткоїн нікуди не злетів і не рухнув, як і інші криптомонети. Але 15 вересня відбувся очікуваний Merge мережі Ethereum – основний блокчейн ефіру переключився на новий протокол консенсусу, що базується на Proof-of-Stake.

Головна перевага нового консенсусу – радикальне зниження споживання ресурсів. Раніше використовуваний механізм Proof-of-Work (він досі використовується в біткоїні та ще більшій кількості криптовалют) передбачає, що транзакції підтверджуються в результаті проведення певної кількості математичних операцій, які поступово ускладнюються. Враховуючи, що валідація чергового блоку здійснюється шляхом конкуренції між учасниками мережі, це вимагає великої кількості серверних ресурсів – вже наводилися дані, за якими вся криптоіндустрія споживає електроенергії більше, ніж Аргентина. Proof-of-Stake не вимагає проведення обчислень у такій кількості – підтвердження транзакцій у блоці здійснюється на підставі кількості монет, що належать валідаторам.

Починаючи з блоку 15537393, мережа ETH повністю переключилася на Proof-of-Stake, але оригінальний блокчейн з PoW нікуди не подінеться – противники переходу вже оголосили про проведення хард-форку на підставі Proof-of-Work, через 24 години після Merge.

Історична подія для криптоіндустрії

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