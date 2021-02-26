Infinidat укрепляет стратегический альянс с VMware

26 февраля 2021 г., 16:25

+11

голос Tweet

Компания NWU, официальный дистрибьютор решений Infinidat, сообщила о том, что этот поставщик решений для хранения данных корпоративного класса расширил сотрудничество в рамках стратегического альянса с VMware.



Как отмечается, Infinidat на фоне растущего спроса со стороны крупных компаний на многопетабайтные хранилища увеличил возможности работы с VMware теперь и за счет поддержки vSphere Virtual Volumes (vVols).

InfiniBox стал первой платформой для хранения данных в петабайтном масштабе, доступной в VMware Cloud Solutions Lab. Также подчеркивается, что эти новые этапы в тесном сотрудничестве между двумя технологическими новаторами делают процессы тестирования, внедрения и поддержки крупномасштабных программно-определяемых центров обработки данных (SDDC) еще проще.



«Мы переходим на новый уровень партнерства с VMware благодаря поддержке vVols и совместной работе с Cloud Solutions Lab, - отметил Фил Буллинджер (Phil Bullinger), генеральный директор Infinidat. — Почти все наши крупные корпоративные клиенты предпочитают использовать VMware в качестве платформы программно-определяемой инфраструктуры для центров обработки данных. Теперь мы можем предлагать лучшие варианты использования облаков следующего поколения для большего количества крупных предприятий. Наш новый совместный проект усиливает позиции Infinidat как ведущего поставщика систем хранения первого уровня для VMware».



«Новая версия InfiniBox с поддержкой vVols поднимает планку для сред виртуализации предприятий уровня Tier 1. Богатая история совместных решений Infinidat и VMware создает простоту в многопетабайтном масштабе, — добавил Ли Касвелл (Lee Caswell), вице-президент по маркетингу бизнес-подразделения VMware Cloud Platforms. — Мы очень рады продолжить сотрудничество с Infinidat, чтобы повысить ценность нашего портфеля для заказчиков — от традиционной vSphere до VMware Cloud Foundation и новых сред Tanzu Kubernetes».



VMware Cloud Solutions Lab доступна для клиентов и партнеров для проверки возникающих рабочих нагрузок и клиентских сценариев. Используя новую технологию InfiniBox, VMware Cloud Solutions Lab теперь может обрабатывать многопетабайтные среды данных. InfiniBox уже использовался в рамках проектов VMware Cloud Solutions Lab, включая эталонную архитектуру Data for Good для больших данных, а также для машинного обучения в vSphere.



По заявлению представителей Infinidat, поддержка vVols отличается более легкой настройкой и управлением по сравнению с альтернативными сценариями. Поддержка vVols в InfiniBox дополняет комплексные решения VMware и обеспечивает основу для будущих возможностей.



Заказчики также могут применить новые функции vVols для использования InfiniBox в качестве основного хранилища в рамках гибридной облачной платформы VMware Cloud Foundation (VCF) или для работы с функциональностью vSphere Cloud Native Storage (CNS) с VMware Tanzu Kubernetes Grid. Это помогает оптимизировать операции в мультиоблачной инфраструктуре и расширяет лучшие в своем классе возможности Kubernetes с Infinidat. Преимущества включают согласованность и повышенную безопасность операций и инфраструктуры в публичных и частных облаках, а также повышение гибкости и скорости работы.



Компания представила расширенную поддержку для клиентов VMware как часть новых усовершенствований InfiniBox. Помимо поддержки vVols, Infinidat также дополнил алгоритм глубокого обучения в основе каждого InfiniBox — нейронный кэш — для улучшения масштабируемости за счет высвобождения до трети объема DRAM системы. Это усовершенствование программного обеспечения обеспечивает дальнейшую консолидацию систем хранения и возможности роста данных.



Представители NWU также сообщили, что поддержка vVols и другие улучшения доступны без дополнительной платы в последней версии программного обеспечения InfiniBox.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак