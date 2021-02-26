Продажи смартфонов Xiaomi Mi 11 стартуют в Украине с ценой от 25 тыс. грн.

26 февраля 2021 г., 17:05

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Компании АЛЛО и Xiaomi анонсировали начало продаж в Украине флагманского смартфона Мi 11, при разработке которого основной акцент был сделан на возможности создания качественного видеоконтента.

Xiaomi Mi 11 базируется на передовом чипсете Qualcomm Snapdragon 888, оснащенном графическим процессором Adreno 660 и Qualcomm AI Engine шестого поколения, а также интегрированным 5G-модемом X60.

Смартфон оборудован тройной камерой с основным сенсором на 108 Мп, ультраширокоугольным на 13 Мп, телемакро на 5 Мп и 20 Мп селфи-камерой. При этом ночной режим съемки поддерживается для всех камер, за исключением телемакро, а при съемке видео доступна запись HDR10+ и новый режим Pro-таймлапс. Кроме того, для постобработки фото и видео имеется набор различных эффектов. Качественный звук обеспечивают стереодинамикам Harman Kardon.

Еще одной отличительной чертой Mi 11 является один из лучших на рынке, по данным производителя, 6.81-дюймовый DotDisplay с AMOLED-матрицей, частотой обновления 120 Гц, разрешением WQHD+ и поддержкой технологии 10-битной цветопередачи. За мгновенную разблокировку устройства отвечает встроенный в экран датчик отпечатков пальцев с частотой дискретизации 480 Гц, а защиту от возможных повреждений в результате ударов и падений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Аккумулятор на 4600 мА*ч и комбинация из трех вариантов зарядки – проводной на 55 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт – гарантируют максимальную гибкость использования.

На старте продаж Xiaomi Mi 11 будет доступен в двух цветовых вариантах – Midnight Grey и Horizon Blue, а также в двух конфигурациях памяти – 8+128 ГБ и 8+256 ГБ, которые будут стоить 24999 грн и 26999 грн соответственно. Предзаказ на модель стартовал с 25 февраля. Открытая продажа Mi 11 начнется уже в марте в авторизованных Mi Store, магазинах АЛЛО и в партнерских сетях.

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